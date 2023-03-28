Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Togo bayraklı gemi, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demir attı.

İskenderun'dan Romanya'ya giden 81 metre uzunluğundaki Togo bayraklı 'Rayan' isimli kuru yük gemisi, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi demir attı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-28 09:09:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.