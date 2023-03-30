Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çanakkale ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 tabanca, 6 şarjör, 1 av tüfeği, 160 tabanca mermisi, 6 tüfek fişeği, 2 terazi, 143 gram kubar esrar, 227 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu, 23 sentetik hap, 20 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-03-30 15:22:12



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