Çanakkale'de yat, mendireğe çarptı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Yat Limanı'nın mendireğine özel bir şirkete ait yat çarptı. İçinde bulunan kaptanın yara almadığı yatta küçük çaplı hasar oluştuğu belirtildi.
İstanbul'dan Yunanistan'a giden İngiliz bayraklı 18 metre uzunluğundaki, özel bir şirketi ait 'Gemini' isimli lüks yat, Eceabat Yat Limanı'nın mendireğine çarptı. Çarpmayla yatta küçük çaplı hasar oluşurken, kaptan yara almadı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve Çanakkale Liman Başkanlığı'nda görevli personel bölgeye gelip, incelemede bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ekipler de bölgeye sevk edildi. Yatın sörveyör işlemlerinin ardından seyrine devam edip, edemeyeceğine karar verileceği öğrenildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-03-30 15:55:49
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