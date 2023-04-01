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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kaz Dağları mart ayında ilk kez karsız kaldı'

DHA

'Kaz Dağları mart ayında ilk kez karsız kaldı'


Cemhan ŞENFatih DALDAL/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda doluluk yüzde 59 olarak ölçüldü. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Su miktarı geçtiğimiz yıllara göre bu oran çok düşük. İlerleyen dönemlerde mağdur olmamak için tedbirimizi baştan alacağız. Kaz Dağları bu zaman kadar mart ayı boyunca hiç karsız kalmamıştı. İlk defa bu yıl Kaz Dağları'nın zirvesi karsız kaldı. Kar çok az yağdı" dedi.
Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranları azaldı. Mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı yaşanan kuraklık nedeniyle kasım ayında yüzde 10'lara kadar düştü. Mart ayında bölgede etkili olan yağışlarla birlikte 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajdaki su seviyesi yüzde 59'lara kadar çıktı.
'MART AYI BOYUNCA HİÇ KARSIZ KALMAMIŞTI'
Geçen yıllara göre barajdaki bu oranın çok düşük olduğunu belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bu küresel ısınmanın, iklimlerin değişmesi, yağmurların bazı bölgelere çok kuvvetli, bazı bölgelere daha az yağmasından kaynaklanıyor. Burada, ileriki dönemlerde mağdur olmamak için gereken tedbiri baştan alacağız. Biz bununla ilgili bir çalışma başlattık. Ezine Ovası ve Batak Ovası'nda her yıl düzenli olarak ekilen çeltik ekimini, bu yıl nisan yağmurlarını görmeden ektirmek istemiyoruz. Burada önceliğimiz sabit tesislerin korunmasıdır. Bölgemiz genel olarak meyve yetiştiriciliği yapılan bir yer. Önceliğimiz bunun korunması. Nisan ayında beklediğimiz yağışlar olursa, barajımız istediğimiz doluluk oranlarına ulaşırsa çeltik ekimi gerçekleştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaz Dağları'nın mart ayında ilk defa karsız kaldığına dikkat çeken Şen, "Çok az bir kar yağdı ancak bu yağış bize yeterli değil. Çünkü Bayramiç Barajı'nın havzası oldukça geniş. Bayramiç Ovası, Ezine Ovası, Kumkale ve Batak Ovası'nın, su ihtiyacı Bayramiç Barajı'ndan karşılanıyor. İlerleyen dönemlerde sıcaklıkları, buharlaşmayı hesaba katarak, tedbirimizi baştan almalıyız. Bu noktada damla sulama sistemleri vazgeçilmezimizdir. Mutlaka bütün çiftçilerimiz sulamalarını damlama yoluyla, suyumuzu israf etmeden kullanmalıdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN Fatih DALDAL
2023-04-01 10:40:51

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