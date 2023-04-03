Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi limana demirletildi

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı 'Suave' isimli kargo gemisi, römorkörle götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demirletildi.
Mısır'dan Gemlik'e giden 108 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'Suave' isimli kargo gemisi, saat 04.00 sıralarında Çanakkale Boğazı güney girişinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkörle Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi demirletildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-03 09:42:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.