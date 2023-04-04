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Çanakkale'de Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı

DHA

Çanakkale'de Dumlupınar Denizaltısı şehitleri anıldı


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda 70 yıl önce batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın yıl dönümünde törenle anıldı. Dumlupınar'ın battığı bölgeye şehitler anısına çelenk bırakıldı.
'Blue Sea' adlı NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında 'Naboland' adlı İsveç gemisi ile çarpışarak battı; 81 denizci şehit düştü.
Şehit denizciler için facianın 70'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Nara Limanı'ndaki TCG 1. İnönü Denizaltısı, kazanın yaşandığı yere gitti. Burada Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 70 yıl önce batan 'TCG Dumlupınar'ın anısına denize çelenk bıraktı.
'DUYGU TARİFİ İMKANSIZ BİR TÖREN'
Burada konuşan Dumlupınar şehidi Ahmet Günal'ın oğlu Mustafa Günal, "Bu törenlerin gelecek nesillerimize aktarılması için sürekli, gelenek olarak yapılmasını istiyoruz. Duygu tarifi imkansız bir tören. Kelimelerle anlatması zor bir olay. Babamı 3 yaşındayken 2 kez gördüm. Bir siyah elbiseyle, bir de beyaz elbiseyle geldiğini hatırlıyorum. O imaj olarak bende kaldı" dedi.
Daha sonra Vali Yardımcısı Uzun, Alan Başkanı Kaşdemir ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ecevit, ikinci törenin yapılacağı Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'ndaki Barbaros Şehitliği'ne geçti. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile tören sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-04 13:46:36

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