Çanakkale'de işçileri taşıyan otobüs devrildi; 17 yaralı (2)

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KAZA KAMERADA

Çanakkale'nin Biga ilçesi Değirmencik köyü girişinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği, 17 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Ayhan AKKAYA/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Ayhan AKKAYA

2023-04-06 15:18:34



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