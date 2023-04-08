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İpek'i öldüren şüpheliler parkın çevresinde 30 dakika keşif yapmış (2)- Yeniden

DHA

İpek'i öldüren şüpheliler parkın çevresinde 30 dakika keşif yapmış (2)- Yeniden


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de İpek Kürşat'ın (36) parkta, cezaevindeki eşi Emre Kürşat'ın (37) husumetlileri tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan 4 kişi hakkında `Tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin olay günü otomobille, parkın çevresinde 30 dakika boyunca keşif sürüşü yaptıkları belirtildi.
2 çocuk annesi İpek Kürşat, geçen yıl 27 Ekim'de, Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda arkadaşlarıyla bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. Çağırılan ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, kurtarılamadı.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis, genç kadının cezaevindeki eşi Emre Kürşat tarafından 10 Ekim 2021 tarihinde öldürülen Yahya Tokgöz'ün yakınlarının saldırısına uğradığını belirledi. Şüpheli olarak Hasan Tokgöz (26), Şafak Tokgöz (28), Barış Çancı (44) ve Mustafa Yılmaz (25) gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, mahkeme tutuklandı.
OTOMOBİLLE PARK ÇEVRESİNDE 30 DAKİKA KEŞİF SÜRÜŞÜ YAPMIŞLAR
Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, `Tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobille İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi. Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip, öldürdüğü ifade edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-08 14:06:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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