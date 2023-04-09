Çanakkale Boğaz'ında makine arızası yapan kimyasal yüklü gemi, Karanlık Liman'a demirletildi

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Barbados bayraklı kimyasal yüklü tanker gemi, römorkör eşliğinde götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demirletildi.

Gürcistan´dan Suudi Arabistan'a gitmekte olan 117 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı 'Alma Marine' isimli kimyasal yüklü tanker gemi, Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi, burada demirletildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-09 00:50:03



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