Kılıçdaroğlu: Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim

Hande NAYMAN / ÇANAKKALE, (DHA)- CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'deki Millet Buluşması'nda, "Ayın 14'ünde sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Sandıkların tamamına sahip çıkacağız. Beraber kazanacağız. Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de Kültür Merkezi Meydanı'nda düzenlenen Millet Buluşması'nda halka hitap etti. Miting programında Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Harun Akın, milletvekilleri, CHP'li ve İYİ Partili milletvekili adayları, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yer aldı.

Mitingde belediye başkanlarından sonra halka hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 14'ünde sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Sandıkların tamamına da sahip çıkacağız. Beraber kazanacağız. Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Hakkınızın elinizden alındığını da biliyorum. Size sözüm söz. Sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS'den ne aldıysanız atamanızı ona göre yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarını çözeceğim. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Hiçbir anne, baba 'Çocuğumu kentteki okula göndereyim' diyerek, köyünü terk etmeyecek. Her gün en az iki, üç kez yemek yemek zorundayız. Eğer buğdayı, arpayı, gübreyi, dışardan alıyorsanız. Onların utanmaları gerekiyor. Tamamını Türkiye'de üreteceğiz. Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim" dedi.

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI'NDA 15 BİN TL

Yağmur yağdığını belirterek "Bereketli olsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Yağmur yağıyor. Güzel bir yağmur. Söz veriyorum. Sana söz Çanakkale, iktidar olacağız. Sana söz Çanakkale bu ülkeye huzuru, barışı getireceğim. Güzel bir atmosferdeyiz. Uzun süre yağmurun altında kalmanıza gönlüm el vermiyor. Gerçekten de bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne, 'Çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım' diye düşünmeyecek. Okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini yiyecek. Emekliler hiç merak etmeyin. 2015 tarihinden bu yana 'Emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilsin' dedim. Yapmadılar. Göreceksiniz önümüzdeki Kurban Bayramı'nda, 15 bin TL olarak banka hesaplarına yatacak. Yapamaz, diyorlar. Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdi mi mutlaka yapar. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelir olmasına izin vermeyeceğim" dedi.

'ÇANAKKALE MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN ÖN SÖZÜDÜR'

Belediye başkanlarıyla beraber yola çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Onlar da kendi kentlerine ve bütün belediyelere ayrımcılık yapmadan nasıl hizmet verilir cumhurbaşkanı yardımcısı olduklarında gösterecekler. Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve binlerce şehidimiz. Çanakkale aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaş'ımızın ön sözüdür. Yedi düvel geldi ama bir tek gemi Çanakkale Boğazı'nı aşamadı. Aradan 3 yıl geçti. 1918'de tek kurşun atılmadan aynı düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçtiler. Bir adamın, tek bir insana verilen yetkinin ülkenin hangi hale sürükleyeceğini bilmeniz için bunu anlattım. Bir kişi çıkıyor, 'Ben anlaşmayı imzaladım Çanakkale'yi geçin' diyor. Biz tek adam rejimine karşıyız. Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülke bir kişiye teslim edilemez. Bizi suçluyorlar. 'Teröristler şunlar bunlar' diye. CHP'nin iki temel kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bayrağımızı indirdiler ve vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar asla milliyetçi, vatansever olamazlar. Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı dikeceğiz. Milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Askeri hastaneleri kapattılar. Bir hafta içinde GATA'yı, askeri hastaneleri şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Kime hizmet ettiklerini gayet iyi biliyorum" diye konuştu.

'YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI ALACAĞIM'

Kırsalda çalışan gençler ve kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bunların sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. Toprakta çalışıyor musun, üretiyor musun kazanacaksın. Senin sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. Yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Sokakta caddede karşılaştığımız insanlara tanımasak bile selam vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Ayrışmayacağız. Onlar ikilik yaratıyorlar. Biz bir olacağız. Ne derlerse desinler. Hala ne yapacaklarını söylemediler. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. İklim değişikliği var. Yaz aylarında ciddi orman yangınları çıkabilir. Yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım. Bizim öyle lükse ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır. O Amerika'ya İngiltere'ye gönderdikleri paraların tamamını getireceğim. Beşli çeteler beni istemezler, engellemek isterler. Beşli çeteler değil beş binli çeteler de olsa kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. O beşli çeteler hazırlıklı olsunlar. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları" dedi.

'BİLGİMİZ, BİRİKİMİMİZ, GÜCÜMÜZ VAR'

Kavganın bitmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Birbirimizin kimliklerini, inancını sorgulamaya başladık. Bu doğru değildir. Herkese saygı duymamız lazım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır, diye bir gelenekten geliyoruz. Şimdi komşuyu komşuya düşman ettiler. Barıştıracağım. Size düşen görev insanları ikna etmek, sandığa getirmek ve oy kullanmalarını sağlamak. Bunu yaptığınız zaman en büyük çalışmayı gerçekleştirmiş olacaksınız. 'Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin gelirse sosyal yardımlar kesilir' diyorlar. Beşli çetenin hortumları kesilir, sosyal yardımlar aynen devam eder. Hak, adalet neredeyse Bay Kemal de orada olacak. Hakkın, hukukun ve adaletin gelmesi bizlere bağlı. Biz günün 24 saati çalışıyoruz. 6 lider bir aradayız. Beraber mücadele edeceğiz. Türkiye'nin yeni bir atılıma ihtiyacı var. O rüşvet alan, yurt dışına büyük elçi atananların tamamını getireceğiz. İlk bir hafta içinde siyasi ahlak kanununu meclise getireceğiz. O nedenle istemiyorlar. Bay Kemal'i. Gelir de bizim hortumları keser diye. Dünyanın en güzel kentlerinden birisi Çanakkale. Olağanüstü güzel. Doğa harikası. Çanakkale'nin insanı çalışkan, özverili. Emeğinin karşılığının verilmesi lazım. Alın terinin ne kadar değerli olduğuna vicdanı olarak hepimizi karar vermesi lazım. İktidar değiştiğinde göreceksiniz, iyi gelir elde edeceksiniz. İstanbul'un nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak. Göreceksiniz. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Bilgimiz, birikimimiz var. Gücümüz var. Gücü sizden alıyoruz. Başkalarından değil. Emekli kardeşim, sana zam yapıyorlar. Yeni mi akılları başlarına geldi? Hayır. Senin oyunu almak için yapıyorlar" diye konuştu.

'ÇANAKKALE RUHU HEPİMİZİ SARAR, SARMALAR'

Çanakkalelilere seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Yağmur geldi, bereket geldi. Yağmurda da ıslanacağız pırıl pırıl güneşte de hep birlikte güzel bir geleceğe adım atacağız. Milletçe hangi koşulda olursa olsun bir arada olabilmek, birlik olabilmek, acıları, sevinçleri paylaşabilmek mutlak gerekli olan şarttır. Çanakkale ruhu milletçe hepimizi sarar, sarmalar. Bize millet olduğumuzu hatırlatan yerdir Çanakkale. Bu topraklarda huzur içinde yatan şehitlerimiz hiçbir koşul beklemeksizin şarkı söyler gibi cepheye koştular, canlarını verdiler. Çanakkale aynı zamanda barışın değerini öğreten bir savaştır. Mazlum milletlerin bağımsızlığa dönük mücadelesinin en önemli simgesidir. Bu ruhu asla kaybetmemeli, zayıflatmamalıyız. Hep birlikte o dönem ortaya koyan ruhu 21'inci yüzyıl koşullarında temsil etmeliyiz. Bu zafer aynı zamanda eşitsizlik, adaletsizliklerin dize getirilmesi açısından da önemli bir simgedir. Dirliğimizi, kardeşliğimizi korumak uğruna hep beraber can vermiş şehitlerimize layık olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMLERDE HER KOŞULDA MİLLET KAZANIR'

Ülkede daha iyi yaşam koşullarını oluşturmak için siyasetin, en üstün yeteneklerini ortaya koymak zorunda olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Demokratik seçimler milletimiz için bir irade beyanıdır. Seçimlerde her koşulda millet kazanır ve sadece kendi iradesini millet beyan eder. Yine millet, yine birlik kazanacak. Adaletin, hak ve hukukun mücadelesi 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Altı siyasi parti bir araya ülkemizin revizyonu, reformu için, farklı görüşlerde olsa da ana prensibi oturtmak için geldi. Artık önümüzde seçimi kazanmak var. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

'HİÇBİR İŞÇİYİ ÇIKARMADIK'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Kurtuluş Harbimizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale'deyiz. Bu bizim ilk mitingimiz. İnşallah iktidara yürüyüşümüzün önsözü Çanakkale'den başlasın. Biz aday olduğumuzda 'Bunlar idare edemezler, belediyeleri batırırlar' dediler. 'İstanbul düşerse Kudüs düşer, falan olur filan olur' dediler. Hiçbir şey olmadı. Bizler sosyal yardımları kesecektik, işçilerin hepsini işten çıkaracaktık. Bunun hepsi tamamen korku siyaseti. Yağma ve imar rant düzenini devam ettirmek için vatandaşı sürekli korkuttular. İş başına geldik hiçbir işçiyi işten çıkarmadık. Hiçbirisi siyasi propagandalara götürülmüyor. Maaşını gününde alıyor. Gül gibi geçiniyoruz o işçilerle. Ankara'da 'Başkent Kartı' verdik. O anne çoluğunun çocuğunun ihtiyacını düzenli yatırdığımız parayla kendi alıyor. Semtlere kadar, köylere kadar dağılıyor. Süt dağıtıyoruz. 60 bin öğrenci şu anda ücretsiz otobüs kullanıyor. Onlarca kreş açtık. Yetmedi. Hükümet söz verdi. Doğal gaz vereceklerdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl 220 bin aileye 3 ay düzenli olarak doğal gaz yardımı yapmak suretiyle hiçbir aileyi üşütmedik. Amacımız her ailenin çoluğunun çocuğunun gıdasız proteinsiz yetişmesini engellemek. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra bütün ülkede bu uygulanacak. Ankara halkına yapılacak hizmeti engellemeye çalışıyorlar" dedi.

'ÇOK DAHA GÜZEL OLUR'

39 bin çiftçinin tümüne tohum, gübre dağıttıklarını, mazot verdiklerini söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

" Buğdayda sıkıntı var. Tarımın mutlaka desteklenmesi lazım. Şu anda bir projeyle güneş enerjisi vermek suretiyle çiftçinin daha az maliyetli daha çok üretmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Anayasa'da zorunlu olan tarıma destekle ilgili bütün kuralların uygulanacağından bahsetmişti. Şimdi de korkutuyorlar, 'Yapamazlar. Hükümet değişirse şöyle olur böyle olur' diye. Çok daha güzel olur. 'En son yapamaz' dediler. Avrupa başkent belediyeleri başkanı oldum. Dünya çapında bir ödül aldım. Avrupa şeffaflık ödülü aldık. Şu anda memnuniyet açısından da Ankara olarak bronz ödül aldık. Artık bu korkutma siyaseti bitsin. Biz bize oy vermeyenlere ağzımızı açıp tek kelime kötü söz söylemiyoruz. Pahalılık var, pazarcılar terörist. Terörist diye diye toplumun yarısını terörist yaptılar. Bizler de onlar kadar vatanseveriz. Kimse bizim vatanseverliğimizi ölçemez" diye konuştu.

Miting sonunda Çanakkale Belediyesi ve Yeşil Yerel Yönetim Binası'nın hizmete açılışı yapıldı. (DHA)

