Kılıçdaroğlu: Ben Kemal, geleceğim ve Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim (3)



KILIÇDAROĞLU ÇANAKKALE'DE İFTAR PROGRAMINA KATILDI

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale programı kapsamında Barbaros Mahallesi Dumlupınar Cami önünde Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda Kılıçdaroğlu´na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

'SANDIĞA GİDİN, OYUNUZU KULLANIN'

İftardan sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bizim sorunumuz, eğer bir gencimiz işsizse, iş bulamıyorsa, siyasetin görevi o sorunu çözmektir. Dolayısıyla biz bunları yaptığımız zaman daha hoşgörülü, dayanışma kültürü gelişmiş, acıları paylaşan, sevinçleri paylaşan güzel bir toplumu inşa etmiş oluruz. Eğer bir çocuğumuz yatağa aç giriyorsa bilmeliyiz ki bu ülkedeki bütün çocuklar aç. Eğer bir aile elektrik borcunu ödeyemedi diye karanlıkta kalıyorsa bilelim ki bütün aileler karanlıkta kalıyor. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü büyütmek, beraber olmak, birlikte olmak ve güçlü olmak zorundayız. Sizlerden bunu istiyorum. Sakın ola ki 14 Mayıs'ta 'Benim işim, yoğun sandığa gitmeyeyim' demeyin. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Tek istediğim bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Defalarca söyledim, bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Sevgili kardeşlerim, kul hakkı yiyene oy vermeyin" dedi.

'BİR KURUŞ BİLE ALMADAN YIKILAN EVLERİNİ, İŞ YERLERİNİ, AHIRLARINI YAPACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme değil halka hizmet aracı olduğunu belirterek, "O nedenle biz halka hizmet etmeyi, hakka hizmet etmek gibi kutsal bir görev kabul ediyoruz. Acıları anlatmak mümkün değil. O acıları ancak depremi yaşayan kişiler bilebilirler. Onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz hep beraber. Toplum olarak hepimizin yüreği orada attı. Acaba bir kişi daha kurtulabilir mi diye hepimiz dualar ettik. Dolayısıyla dayanışma kültürümüzü gösterdik. Şimdi Allah nasip eder, iktidar olduğumuzu da göreceksiniz, onların yıkılan evlerini, yıkılan dükkanlarını, yıkılan ahırlarını hepsini sıfırdan yeni yapacağız. Bir kuruş bile almadan hepsini kendilerine teslim edeceğiz. Milletin iradesine güveniyorum, ferasetine güveniyorum. Hep birlikte sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, ahlaklı bir Türkiye'yi, adaletli bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-11 21:47:58



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