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Sinan Oğan: Ülkemizi aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız

DHA

Sinan Oğan: Ülkemizi aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çanakkale ziyaretinde, "Çanakkale'mizi hak ettiği yere kavuşturmak, hem de ülkemizi 21'inci yüzyılın hak ettiği lider ülke sıfatına kazandırmak için diğer adaylardan daha genç, dinamik, dünyayı daha iyi bilen, köhne siyasetin birbirine çamur atma anlayışını bir tarafa bırakıp ülkemizi teknolojiyle, demokrasiyle, aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız" dedi.
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'ye geldi. Kordon boyunda yürüyüş yapan Oğan, halktan 14 Mayıs'taki genel seçimlerde destek istedi. Caddedeki restoran ve kafelere giren Oğan, bazı kişilerle de fotoğraf çektirdi.
Gazetecilere adaylık sürecinde gerçekleştirilen tur kapsamında Çanakkale'yi ziyaret ettiğini söyleyen Sinan Oğan, "Artık sadece Iğdırlılar hemşehrim değil, 81 vilayetin 81 ilinde yaşayanlar da artık hemşehrimdir. Biz tarafsız ve partisiz cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktık. Ata İttifakı'nın ortak adayı olarak yola çıktık. O nedenle de bütün vatandaşlarımız arasında eşitliği sağlamak için yola çıktık" dedi.
'İSTİKRAR İÇİN DOĞRU DÜZGÜN BİR EKONOMİ POLİTİKASI GEREKİYOR'
Kentin, Türk tarihinin en önemli şehirlerinden olduğunu vurgulayan Oğan, "Çanakkale'miz maalesef ki çok fazla devlet bütçesinden destek alamamış, planlama açısından yeterli dikkat ve özeni merkezi hükümet tarafından görmemiş bir şehrimiz. Çanakkale'nin bununla beraber yereldeki sorunlarının da biz farkındayız. Ancak sadece Çanakkale'nin değil, Türkiye'deki sorunların da farkındayız. Biliyoruz ki adalet olmadan ekonomik kalkınma olmaz. Ekonomik kalkınma için istikrar gerekiyor. İstikrar için doğru düzgün bir ekonomi politikası gerekiyor. Çanakkale'deki en önemli sorunlarımızdan biri de genel olarak Türkiye'de uygulanan ekonomi politikamızın yanlışlığı. Burada da bunun neticelerini görüyoruz. Gelirken yol kenarında mağazaların birkaçına uğradım ve çoğunun hani en kalabalık saatleri olması gerekirken boş olduğunu gördüm. Ekonomik krizi derinden hissediyoruz" diye konuştu.
'ÇANAKKALE, TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN'
İktidara geldiklerinde, İstanbul'un mevcut sanayisini belirli bölgelere dağıtacaklarını belirten Oğan, "Bunu da Çanakkale'nin bu adımda doğasını koruyarak yapacağız. Çünkü Çanakkale Türkiye'nin, doğal zenginlikleri, en güzel şehirlerimizden biri. Her bir karışında şehit kanı var, her bir karışında tarih yatıyor, her bir sokağında Mustafa Kemal Atatürk'ün izi var. O nedenle hem Çanakkale'mizi hak ettiği yere kavuşturmak, hem de ülkemizi 21'inci yüzyılın hak ettiği lider ülke sıfatına kazandırmak için diğer adaylardan daha genç, daha dinamik, dünyayı daha iyi bilen, köhne siyaset anlayışını, köhne siyasetin birbirine çamur atma anlayışını bir tarafa bırakıp ülkemizi teknolojiyle, demokrasiyle, aydınlık yarınlarla buluşturmak için buradayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-13 16:35:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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