Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarınki bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00 seferleri iptal edildi; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-13 16:41:02



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