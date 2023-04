Bakan Kirişci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz

Mehmet YİRUN/ ÇANAKKALE, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık olarak hedeflerinin büyük bir bölümünü tamamladıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktı. 7 milyar hedefine şu anda 500 milyon kaldı. Bu hedef 2023 içindi. Yanan orman alanlarını, zaten kanun da Anayasa da bunu emrediyor, başka bir amaç için hatta tarımsal faaliyetler için dahi kullanılamayan bu alanları mutlaka ağaçlandırıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret için Çanakkale'ye geldi. Bakan Kirişci'yi Çanakkale Vali Vekili Hakkı Uzun, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan karşıladı. Bakan Kirişci, Çanakkale İl Özel İdaresi'nde brifing aldı ardından ağaç dikimine katıldı. Bakan Kirişci cuma namazını Tacettin Aslan Camii'nde kıldıktan sonra namaz çıkışında fidan dağıttı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Orman bizim yeşil vatanımız, bizim olmazsa olmazımız. Hükümetlerimiz döneminde gerçekten ormana çok ayrı bir ehemmiyet verdik. Çoğu kasti olmasa bile insanlar tarafından bilinçsizlikten, bilgi noksanlığından kaynaklı çıkarılan yangınlar ciğerlerimizi dağlıyor. Ama Bakanlık olarak 2023 hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktı. 7 milyar hedefine şu anda 500 milyon kaldı. Bu hedef 2023 içindi. Yanan orman alanlarını, zaten kanun da Anayasa da bunu emrediyor, başka bir amaç için hatta tarımsal faaliyetler için dahi kullanılamayan bu alanları mutlaka ağaçlandırıyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'140 BİN HEKTAR ORMAN ALANI YANDI'

İki yıl önce meydana gelen yangınlarda toplamda 140 bin hektar ormanın yandığını belirten Bakan Kirişci, "2021 yılında hepimizi gerçekten üzen yangınlara muhatap olduk, yaklaşık 140 bin hektar orman alanı yandı. 140 bin hektar orman alanının bir kısmında süratle yeniden ağaçlandırma çalışmalarıyla fidanlar dikerek, bir kısmını da kendi ağaçlanma ya da yenileme çabasını sürdürsün diye kendi halinde bıraktık. Şu anda yanan alanlarımızla ilgili çok şükür bir karış boş kalan kısmımız yok. Herhangi başka bir amaç için kullanılması zaten söz konusu değil. Çanakkale rüzgarın çok yüksek olduğu, her zaman rüzgarın bulunduğu bir alan. 20032022 döneminde toplamda bin 32 adet orman yangınına muhatap olmuş bir ilimiz ve 7 bin 265 hektar alanımız da yanmış durumda. 20032022 döneminde 95 milyon adet fidan da bir şekilde toprakla buluşturulmuş oldu. Yanan orman alanlarında da 15 milyon fidan toprakla buluştu" dedi.

'105 ORMAN ŞEHİDİMİZ VARDI'

Bakan Kirişci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman bizim yeşil vatanımız' dedik. Gazi Meclisimizde 23 Mart itibariyle önemli bir kanunu geçirdik. 9 kanunda 40 maddeyle değişiklik öngören bir paket yasalaştı. 1994 yılında bu şehirde Orman Bölge Müdürlüğü yapan kardeşimizin de içinde bulunduğu 105 orman şehidimiz vardı. Resmi olarak şehitlik unvanını maalesef veremiyorduk. Rabbimizin katında bunlar şehitti ama şehitlik unvanı inşallah Talat Göktepe kardeşimize de tıpkı diğer 104 şehidimiz gibi verilmiş oldu. Yani bunlar kendi vatandaşımız olan. Toplamı ise 133 kişi. Bir de dışarıdan gelip bize hizmet vermek üzere buralarda görev alan yabancılar var. Onlar da aynı şekilde hayatlarını kaybettiler. Onların da ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. 105 kardeşimiz şu an Türkiye'deki diğer şehitler gibi bu ülkenin taltiflerinden yararlanıyor olacak. Aileleri de tevekkül içerisinde hareket etti. Bu hakkın teslimi adına önemli düzenlemelerin yer aldığı yasamızda bir maddede bunu düzenliyordu. Bundan dolayı da Gazi Meclisimize tekrar şükranlarımı sunuyorum."

'ONLARI ORMANIN DOSTU OLARAK TANITTIK, TAKDİM ETTİK'

Fidan dağıtımı yaptıklarını belirten Bakan Kirişci, "Tabii ki bundan sonra tek bir kardeşimizin bile bırakın hayatını kaybetmelerini, kıllarına zarar gelsin istemeyiz. Fakat bu ülkede, bu kardeşlerimiz cansiperane çalışıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. Orman Genel Müdürlüğümüz ve bünyesinde çalışan her bir birey zaten aynı şuurla hareket ediyor. Bugün de gençlerimize fidanlarımızı dağıttık. Onları ormanın dostu olarak tanıttık, takdim ettik. İnşallah o çocuklarımız bu dağıtılan fidanları da dikerek hem ülkemizin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunmuş olacaklar hem de yeşille ilgili, çevreyle ilgili de daha bu yaştan bilinçlerine, bilinçlenmelerine de biz katkı sağlamış olacağız" dedi.

AK PARTİ ÇANAKKALE İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kirişci, burada partililerle buluştu. Ziyarete AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanı Naim Makas, partililer eşlik etti. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti olarak yeni yüzyıla girerken, yeni tarım ve orman paradigmalarıyla girmek istiyoruz. Çanakkale bir tarım ve orman şehri. Çanakkale tarımsal üretim anlamında ilk 3'te, 5'te ve 10'da olan şehrimiz. Yeni mevzuatla birlikte artık planlı bir tarım dönemi başlıyor. Türkiye'nin su fakiri olmasa da su zengini olmadığı gerçeğinden hareketle, artık suyu merkeze alan bir tarımı konuşacağız. Son yıllarda çilekte yaygın olarak uygulanmaya başlanan sözleşmeli üretimi Türkiye'de stratejik olan bütün ürünlerde zorunlu hale getireceğiz ve sözleşmeli üretimle arztalep arasındaki o zıplamaları, oynaklıkları ortadan kaldıracağız. Yıllardan beri 'Bu kadar boş alan var, buralar ekilmiyor, dikilmiyor, tarımsal üretimde kullanılmıyor' gibi değerlendirmeler olurdu. Bu alanların mülkiyet hakkıyla, kullanım hakkını da birbirinden ayırarak tarımsal üretime kazandırılması konusunda yine bu kanunla zapturapt altına alacağız" dedi.

'İNSAN HAFIZASI UNUTKANDIR, HATIRLATMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR'

Çok sayıda düzenlemenin olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Daha pek çok düzenleme var. Çanakkale özelinde ÇKS'ye kayıtlılık oranı yüzde 57, yani yüzde 43'ü kayıtlı değil. Haklı olarak geri kalan yüzde 43'lük kısımda üretim yapanlar, 'İyi güzel hükümet destek veriyor ama biz bu destekten yararlanamıyoruz' diyorlar. Biz bunu da zapturapt altına alıyoruz ve orada diyoruz ki 'Tasalanma, sen üretim yaptığını bize göster, biz onun koordinatlarını belirleyelim, onları kayıt altına alalım ve sizi de ÇKS'ye giren diğer üreticiler gibi destekleyeceğiz' diyoruz. Mesela örtü altı üretim de yaygınlaşıyor. Örtü altı üretim de 'Desteklenemiyoruz' gibi serzenişler olabilir, bunlar da ortadan kalkmış olacak. Orman köylüleri de var. Orman köylüsünün bu zamana kadar 'Ben bu ormanın neresinden yararlanıyorum ki?' dediği bir dönem artık kapanmış olacak" ifadelerini kullandı.

'BU MİLLET SÜRÜNSÜN, KENDİLERİ DE SIRÇALI KÖŞKLERİNDE OTURSUN İSTİYORLAR'

Bakan Kirişci, bugün gübre fiyatlarının yüzde 50 enflasyona rağmen geçen yılın fiyatlarının gerisinde kaldığını söyledi. Kirişci, "Akaryakıt istasyonlarında aldığınız akaryakıtın litresi 31 lirayı görmüştü. Bunun enflasyonla eğer güncellenmesini gözünüzün önüne getirseniz 45-46 lira olması gereken akaryakıt, bugün tekrar 21-22 liralara geriledi. Peki bu nasıl oldu? İşte o 'tahıl koridoru'ydu adı ama o koridor bir güvenlik koridoru oldu. Artık mazlum ve masum milletler, Türkiye'yi kendileri açısından bir risk kalkanı olarak görüyorlar. Yani yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı bu ülkenin mutlaka ayakta olmasını istiyorlar. Liderimizin ayakta olmasını istiyorlar. Bu seçim bu memleketin olduğu kadar bu memlekete bel bağlamış olanların. Asya, Avrupa, Afrika, üç A'nın kesiştiği yerdeyiz. Biz bu sorumluluktan asla kaçamayız. Yerlilik ve millilikle sağladığımız bir başarı var ama bunun karşısında duranlar yerlilikten ve millilikten rahatsız olanlar. Bunlar da maşalar. Buna 6 artı bir, 7 maşa mı dersiniz, ne derseniz deyin ama bunlar kesinlikle bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden yana değiller. Mutlu ve müreffeh olmasından hiç değiller. Bu millet sürünsün, kendileri de sırçalı köşklerinde otursun istiyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Herkes Sırrı Sakık'ın çok açık net olarak kurduğu cümleyi bu 6 artı bir masanın ilgilisine, sempatizanına veyahut da yakınında duranlarına sorsun. 'Ya bu Sırrı Sakık bir şey söylüyor. Biz anlıyoruz acaba anlamadığınız, sizin de göremediğiniz bir nokta mı var? Lütfen bunu bize bir izah edin' dememiz lazım" dedi.

'MİLLETİMİZ BUNLARA GEREKEN CEVABI İNŞALLAH 14 MAYIS AKŞAMI VERECEKTİR'

Dünyanın ekonomik olarak zor dönemden geçtiğini anlatan Kirişci, "Hepsini inşallah aşacağız. İnşallah 2023, artısıyla, eksisiyle, çektiğimiz bir yığın çilelerle, başörtülü kardeşlerimizin yaşadıkları veyahut da insanların düşüncelerinden, davranışlarından dolayı sorgulandıkları, horlandıkları. Bunların hepsini yaşadık biz Türkiye olarak ama çok şükür bir yere geldik. Bundan sonra da inşallah huzurlu bir şekilde milletimize ve dünyaya bir katkımız olmaya devam etsin istiyoruz. İstikrar sürsün ve Türkiye büyüsün ama aynı zamanda dünya da büyüsün. İnşallah benim aziz milletim, feraset sahibi, irfanına güvendiğim milletim buna geçit vermeyecektir. Sahada da her birimizin sorumluluğu bu. Sadece Sırrı Sakık'ın söylediğini söyleyin yeterli arkadaşlar. Anlatsınlar bize bunu çünkü o kadar alenileşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun otobüsü geçerken yapılan hareketlerin neler olduğunu herkes görmeye başladı. Bunların artık böyle gizli saklı bir şeyleri yok. İyice alenileştirdiler. Artık milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 14 Mayıs akşamı verecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Mehmet YİRUN

2023-04-14 19:43:53



