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Bakan Kirisci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz (2)

DHA

Bakan Kirisci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz (2)


TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale'de bir otelde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kovid-19 salgınıyla başlayan son yıllardaki süreçte tarımda ve gıdada milliyetçilik kavramının öne çıktığını söyledi. 9 kanunda 40 maddede değişikliğe gittiklerini belirten Bakan Kirişci, "Şu anda ikincil mevzuatlar hazırlanıyor. Süratle uygulamaya geçirilecek. Eylül 2023'ten itibaren bu dönemi resmen başlatmış olacağız. Şu anda ikinci mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Biz nerede ne kadar ne şekilde üretilmesi gerektiğine kamu olarak karar vermiş olacağız. Üreticilerimize alternatifler sunacağız ve onları yönlendireceğiz. Çünkü 1 yıl para kazanan, ertesi yıl o aynı üründen zarar eden bir üretici olsun istemiyoruz. Bu risklerden üreticimizi kurtarmak istiyoruz. Planlı tarımın gereği olarak arz fazlası bir ürün yaşanmayacak. Bunu da sağlayacak olan, ikinci ayağı sözleşmeli üretim. Tarafların hukukunu gözeten, cayma hakkıyla ilgili haklarını da yine aynı şekilde koruyan ama caymanın da bedelini açık açık belirten bir düzenleme. Burada alım garantisi var. Burada fiyat garantisi var. Burada kesinlikle ve kesinlikle arz fazlası veya arz açığı gibi bir uygulamaya da muhatap kimse olmayacak. A şahsının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıramamasına neden olan bütün gerekçeleri bir kenara bırakıyoruz. Biz sadece o A üreticisinin tarlada, bağda, bahçede, nerede bir tarımsal faaliyeti varsa, o tarımsal faaliyetini bize göstermesini ve eğer bir koordinat belirlenecekse onun koordinatlarının belirlenmesiyle kayıt altına alınmasını destekleme için yeterli bulacağız. Burada dolayısıyla yüzde 100'e varan bir kayıtlılık oranı söz konusu olacak. Mülk sahibi, mülk sahibi olmaya devam edecek. 2 yıldan fazla tarlasını, arazisini boş bırakanlara biz şunu diyeceğiz: 'Bak 2 yıl boş bıraktın ama bundan sonra boş bırakmaya devam ederseniz biz bu araziyle ilgili bilgileri alacağız. Burayı kiralamak isteyenlere kiraya vereceğiz. Kiradan elde edeceğimiz gelirleri de sizin hesabınıza aktaracağız'. Böylelikle Türkiye'de bir karış toprak boş kalmamış olacak" dedi. 
'TÜM TÜRKİYE'DE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK SÜREDE BÜTÜN SULAMA SİSTEMLERİNİ BASINÇLI SULAMAYA GEÇİRECEĞİZ'
Orman köylüsüne destek sağlayacaklarını da ifade eden Bakan Kirişci, "Orman emvalinin satışından elde edilen gelirden yüzde 10 orman köylüsüne destek sağlayacağız. İkinci olarak, orman köylüsü yakacak için veya bina yapımı için kereste ihtiyacı var, oduna ihtiyacı var. Burada maliyet üzerinden yüzde 70 iskonto yapacağız. Kooperatifler marifetiyle kesilen orman ürünleriyle ilgili yüzde 25'ini yüzde 20 daha düşük fiyattan alma imkanı vardı. Şimdi biz bu yüzde 20'nin yüzde 10'unu orman köylüsüne aktarmayı sağlayacağız. Orman köylüsü bu yüzde 10'luk aradaki fiyat farkını alacak. Tüm Türkiye'de önümüzdeki 5 yıllık sürede bütün sulama sistemlerini basınçlı sulamaya geçireceğiz. Allah bunu bize inşallah gösterecek. Bu üreticimizin sudan daha fazla istifade etmesini, suyu daha verimli kullanmasını ve bu ülkenin su kaynaklarının da etkin kullanılmasını sağlamış olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Mehmet YİRUN
2023-04-14 21:33:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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