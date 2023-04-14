Bakan Kirişci: Yanan orman alanlarını mutlaka ağaçlandırıyoruz (3)



'AYÇİÇEĞİM, BALÇİÇEĞİM' PROJESİNDE ÇİFTÇİLERE AYÇİÇEĞİ TOHUMU DAĞITTI

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Çanakkale programına Biga Ticaret Borsası Zahireciler Ambarı'nda devam etti. Bakan Kirişci, 'Ayçiçeğim, Balçiçeğim' projesi kapsamında çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıttı. Bakan Kirişci burada yaptığı açıklamada TAKE projesi kapsamında atıl alanların değerlendirilmesinin çiftçiye kazanım sağladığını söyledi. Kirişci, "Sektör paydaşlarımızla bir araya geldik. Gazi Meclisimizden geçirmiş olduğumuz yasamızda değerli grup başkanvekilimiz, milletvekilimiz de aramızda inşallah bu konu daha da yayılacak genişleyecek. Çünkü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi adını verdiğimiz tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili bu proje hem üreticimize kazandırıyor hem de ülkemiz kazandırıyor. Atıl olan alanların değerlendirilmesi hususunda biz bakanlık olarak özellikle de buralarda yaygınlaşmasını istediğimiz ürünlerle ilgili tohum desteğinde bulunuyoruz. Ayçiçeği konusu çok önemli. Bu coğrafyada proje kapsamında kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi hususunda tohum dağıtımıyla inşallah hem ayçiçeği üretimini yaygınlaştırmak ve geliştirmek hem de 'Türkiye'de ekilmeyen alan kalmasın' sloganına, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir karış toprağımız boş kalmasın' yaklaşımına uygun bir üretimi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben şimdiden bu dağıtacağımız tohumların toprakla buluşup, berekete dönüşmesini ve ülkemizin üretimine katkıda bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

'BURUK BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ'

Tohum dağıtımının ardından Bakan Kirişci, Biga Belediyesi tarafından meydanda verilen iftar yemeğine katıldı. Bakan Kirişci, yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl buruk bir ramazan ayı geçirildiğini belirtip, "Bu yıl biraz buruk bir ramazan geçiriyoruz. Zira tüm zamanların karadaki en şiddetli depremini 6 Şubat'ta 11 ilimiz doğrudan ve ülkemizin tamamında dolaylı olarak muhatap oldu. Allah düşmanlarımıza bile böyle bir depremi yaşatmasın" dedi.

Bakan Kirişci, iftarın ardından Çanakkale´den ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Biga Mehmet YİRUN

2023-04-14 23:15:46



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