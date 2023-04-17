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Çanakkale'de tezgahlardaki balık çeşitliliği, olta ve dalyan avcılığıyla sürüyor

DHA

Çanakkale'de tezgahlardaki balık çeşitliliği, olta ve dalyan avcılığıyla sürüyor


Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)-  TÜRKİYE'de gırgır ve troller için 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen olta ve dalyan avcılığı sayesinde Çanakkale'de tezgahlarda balık çeşitliliği azalmadı.
Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda 15 Nisan itibarıyla gırgır ve troller için av yasağı başladı. Av yasağının ardından Türkiye'nin birçok kentinde balık tezgahlarında çeşitlilik azalırken, Çanakkale'de olta balıkçılarının yanı sıra dalyanlardan gelen balıklar, tezgahların çeşitlilik bakımından zengin kalmasını sağladı. Ayrıca fiyatlarda da pek fazla bir artış yaşanmadı. Balıkhanede zargana 130, sardalya 60, levrek 180, deniz çipura 180, istavrit 100 TL, palamut ise adedi 80 TL'den satılıyor.
'BALIKÇILIK BİTMEDİ, DEVAM EDİYOR'
Av sezonunun iyi geçtiğini söyleyen balıkhane esnafı Onur Öget (34), "Sezon kapandı ama gırgır ve troller için kapandı. Balıkçılık bitmedi, devam ediyor. Çanakkale'de dalyanlar ve olta balıkçıları var. Bunun haricinde 12 metreye kadar ağ tekneleri balık tutabiliyor. Yani tezgahlarda taze balık her zaman olacak" dedi.
'BU SENE İNSANLAR UCUZ SARDALYA YİYECEK'
Şu an sardalya balığının bol olduğunu söyleyen Öget, "Şu an sardalya bol gözüküyor. Bu sene insanlar ucuz sardalya yiyecek. Şu an sardalya 50, 60, 70 lira bandında gidiyor. Bu yaz için bol olacak. Bunun için de ağ kayıkları hazırlanıyor.  Bunun yanında yasak başlamasına rağmen balık çeşitliliği var. Şu an ilkbahar balığı İstavrit, gümüş, zargana zamanı. Bunun haricinde pullu balıklar, karagöz, mercan olacak. Çeşitliliğimiz yine var. Herkes afiyetle balığını yiyebilir, sıkıntı yok" diye konuştu. (DHA)0DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-17 12:58:13

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