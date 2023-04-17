Suvla Gölü´nün misafiri flamingolar geldi

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Savaşları´nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası´ndaki Suvla Gölü, sıcak bölgelere göç yolunda mola veren flamingolar ile bu yıl da renklendi.

Göç yolundaki flamingolar, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü'nde mola verdi. Her yıl olduğu gibi göç yolunda beslenmek için Suvla Gölü´ne uğrayan yüzlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-17 19:47:01



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