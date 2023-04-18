CHP'li Özel: Nedir amaç, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, güçlü bir meclis kurmak



Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Siyasi ittifaklarımız var. Nedir amaç, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, güçlü bir meclis kurmak. Bu Türkiye'nin uzak olduğu bir şey değil" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Pazaryeri´ndeki Tarihi Han Kahvehanesi'nde Millet İttifakı'nın seçim bürosu açılışına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile ittifakın milletvekilleri adayları ve partililer katıldı. Millet İttifakı'na ev sahipliği yapan Gelibolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın "Baharın geldiği yeni bir Türkiye'ye uyanalım" konuşmasıyla başlayan programda milletvekilleri adaylarının tanıtımı ve konuşmalarının ardından kürsüye CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek geldi.

'AYVACIK'TA HALEN KONTEYNERDE YAŞAYAN DEPREMZEDELER VAR'

6 yıl önce Ayvacık'ta bir deprem olduğunu hatırlatan Muharrem Erkek, "Ne acıdır ki Ayvacık'ta hala konteynerlerde yaşayan aileler var. Taşboğaz, Taşağıl, Tuzla ve Babadere köylerinde 42 aile konteynerlerde yaşamaya çalışıyor. Aralarında çocuklar, yaşlı teyzeler var. İnsan onuru ayaklar altında. 6 yıl geçmiş hala konteynerlerde yaşıyorlar. Hani diyorlar ya, 'Bana 1 yıl müsaade edin' diye. Son depremde tüm Türkiye gördü; o enkazın altında bu iflas etmiş ucube yönetimde kaldı. O enkazın altında bu sistemde kaldı. Onun için bu sitemi değiştireceğiz" dedi.

`CHP DEMEK ESASEN BABA EVİDİR´

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı olduğu ve Millet İttifakı'nın 16 ilde hep birlikte, 65 ilde 5 İttifak partisiyle ama 81 il 976 ilçede ise 6 partinin gönül gönüle geleceğe yürüdüğü bugün de Gelibolu'da birlikteyiz. Her bir aday bizim için son derece kıymetlidir" dedi.

"CHP demek esasen baba evidir" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Bugün geçmişte farklı siyasi partilerde rakip olduğumuz; örneğin 14 Mayıs 1950'de yarıştığımız Demokrat Parti var. "Yeter söz milletindir" diyen seçimi kaybedilince CHP tarafından İsmet Paşa'ya sorulduğunda, "Şüphesiz bu benim en büyük yenilgim ama Türkiye'nin demokrasi zaferidir" dediği o gün ki rakibimizle bugün Cumhuriyet aşkına, özgürlükler aşkına, vatan, millet, bayrak aşkına, Atatürk aşkına birlikteyiz, kol kolayız. Gelecek Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin ve CHP'nin ne kadar üyesi varsa, gönül vereni varsa, biraz önce bahsettiğim, ortaklıklar üzerinden bir aradalar. Siyasi ittifaklarımız var. Nedir amaç, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, güçlü bir meclis kurmak. Bu Türkiye'nin uzak olduğu bir şey değil. 100 yıl önce bir saray vardı, tek adam vardı, doğru kararlar veremedi. Örneğin Çanakkale geçilmez deyip, burada kefensiz binlerce, 10 binlerce yatan varken, tek başına verdiği bir kararla Çanakkale'nin geçilip, İstanbul'un işgaline, Anadolu'nun işgaline sebep oldular, engel olamadılar. Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlayıp, hepimizin dedelerini, ninelerini önce kurtuluşa, sonra kuruluşa ikna etti. Kurtuluş, Kurtuluş Savaşı'ydı, birlikte başardık. Kurtuluş güçlü bir parlamento, güçlü bir meclisti. 'Tek başına yetkileri ben kullansam' dese, 'Kullan paşam' derlerdi, kabul etmeyip, 'Parlamento' dedi. Bugün biz güçlü bir parlamento derken, sarayların güçlü, liderin güçlü, halkın fakir olduğu, halkın süründüğü, ezildiği kararı onların verip, halkın çilesini çektiği bir düzendense; yönetenlerin mütevazı olduğu, halkın zenginleştiği bir düzeni istiyoruz."

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışının yapılmasıyla program sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2023-04-18 19:23:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.