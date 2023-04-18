Ödüllü yönetmen Ceylan'ın annesi Çanakkale'de toprağa verildi

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÜNLÜ yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Ceylan (98) Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakıroba köyünde toprağa verildi.

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın önceki gün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Fatma Ceylan için Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çakıroba köyünde ikindi namazına müteakiben köy camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, köy haklı ve Ceylan'ın yakınları katıldı. Törenden önce Ceylan, taziyeleri kabul etti. Daha sonra Fatma Ceylan'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-18 19:26:53



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