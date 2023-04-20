Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi limana demirletildi

Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan, Filipinler bayraklı tanker, römorkörle götürüldüğü Karanlık Liman bölgesinde demirletildi.
İstanbul´dan Yunanistan´a giden, 145 metre uzunluğundaki Filipinler bayraklı `GT Star´ isimli tanker Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde saat 05.00 sıralarında makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkörle Karanlık Liman bölgesine götürülen gemi demirletildi.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-20 11:39:49
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