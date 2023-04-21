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AK Parti'li Turan: Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir

DHA

AK Parti'li Turan: Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu eleştirerek, "74 yaşında bir siyasi partinin genel başkanı çıkmış ilk defa 'Aleviyim' diyor. Günaydın artık. Biz insanları öyle ayırmıyoruz. Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir, kardeşidir. Omuz omuza yürür diye düşünüyoruz" dedi.
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca, Çanakkale Kordon Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Etkinliğe, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Turan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu eleştirip, "Biz doğal gaz derken, Togg derken, imece uydusu derken, pazar günü Altay tankı derken, dün çıktı Sayın Kılıçdaroğlu, bir video yayınladı; 'Ben Aleviyim' dedi. Peki ortağı durur mu? Sayın Davutoğlu da hemen ardından 'Ben Sünniyim' diye bir video yayınladı. Bize ne sizin Alevi, Sünni olmanızdan. Biz PYD'nin, PKK'nın umudu olmanızdan dolayı size kızıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE BUNLARI AŞTI'
Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye bunları aştı. Erdoğan'dan önce Türkiye'de 'Aleviyim', 'Kürdüm' demek somut bir problemdi, kabul ediyorum. Kılıçdaroğlu 74 yaşında ilk defa 'Aleviyim' diyebildi. Bunu Erdoğan Türkiye'sinde diye bildi. Seçime kalmış 20 gün, siyasi hesaplarla 'Ben Aleviyim' demenin hiçbir akıllı, irfanlı tarafı yok. Sen adamsan kendi ortağın, İYİ Partili vekil, 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için aday olmaz' dediğinde videoyu yayınlasaydın anlamı vardı. Ama şimdi anlamı yok. Bizler bu memlekette 85 milyon eşit yurttaş olarak yaşamak istiyoruz. Bizler hangi mezhep, ırk, dini tarz, anlayış zerre kadar önem vermeden Türk vatandaşı olan herkesle omuz omuza yürümeyi, bu ülkenin bayrağı altına yaşamayı en büyük şeref olarak atfediyoruz.  Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği de Davutoğlu'nun Sünniliği de kendisinin olsun diyoruz. Biz Türkiye vatandaşı olarak bakıyoruz. Böyle yürümeye devam edeceğiz."
'BU DEVLETTE ARTIK RESMİ BAŞKANLIK VAR'
Alevi-Bektaşi geleneğinin temsilcilerinin devlet katında ilk defa bu dönemde karşılık bulduğunu söyleyen Turan, "Alevi çalıştayları en yüksek katılımlarla bu dönemde yapıldı. Kızılbaş gibi yalan dolan ifadelerle takdim edilen Alevi toplumumuz, kardeşlerimiz bu dönemde Aleviliğin ne olduğu anlatılsın, bilinsin diye milli eğitimin müfredatına kondu. Aynı şekilde Madımak Oteli, talihsiz kötü hatırası olan yer, bizim dönemimizde müze haline getirildi. Hacı Bektaş Veli adıyla üniversite kuruldu. Dayatmaca anlayışına son vererek, Alevi köylere 'Zorla cami yaptırın' talimatı kaldırıldı. Aynı şekilde tarihimizde ilk defa Alevi-Bektaşi klasikleri devlet tarafından basıldı. Yurt dışında yaşayan Alevi toplumumuzun ihtiyaçları için, nasıl ki camilere imam gönderiliyorsa, yurt dışındaki cemevlerine de 'Alevi Dedesi' gönderilmesi kararı verildi. Ülkemizde 1700 kadar cemevinin tümünün bakımı, masrafı, desteği esirgenmedi. Düne kadar 'Aleviyim' diyemeyen insanların olduğu bu devlette artık resmi başkanlık var. Ben başkanlığı kurmuşum, sen ondan sonra kendi mezhebini duyurma kararı almışsın. Hiç hayatta risk  almayan bu adamın tekrar bu videoyu yayınlaması ancak kötü bir niyetten ibarettir. Şimdi 74 yaşında bir siyasi partinin genel başkanı çıkmış ilk defa 'Aleviyim' diyor. Günaydın artık. Biz insanları öyle ayırmıyoruz. Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir, kardeşidir. Omuz omuza yürür diye düşünüyoruz" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.(DHA)
DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-21 15:36:01

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