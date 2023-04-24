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Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)

DHA

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)


FRANSIZ VE İNGİLİZ ANITI'NDA TÖREN
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören yapıldı. İlk olarak Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. 
Burada konuşan Fransa Büyükelçisi Herve Magro, "Bu ortak anma gününde bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bu sabah 108 yıl önce savaşın sebep olduğu dehşeti hatırlamak için buradayız. 1915 yılında bu topraklar korkunç muharebelerle yaklaşık 1 milyon savaşmıştır. Askerlerin yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Fransa, Çanakkale Muharebeleri için yaklaşık 80 bin asker göndermiş bunların 27 bini hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Bugün savaşın cehennemine tanık olan tüm askerlerin nihayetinde mezarları olacak bu topraklarda, kendilerini feda edenleri saygıyla anmak için bir araya geldik. Kendilerine şükranlarımızı ifade ediyor, geride bıraktıkları bu mirası taşıyan ailelerini de unutmuyoruz. Bugün Gelibolu Yarımadası'nın vadilerine ve tepelerine hakim olan huzur, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tarihi mirasın korunması ve değerli kılınması için yürütülen muazzam çalışmanın sonucudur. Geçmişte kan ve gözyaşıyla yıkanan, bugün ise cesur askerlerimizin istirahat ettiği bu topraklarda bir araya gelerek gösterilen fedakarlıklara karşı duyduğumuz minneti ifade etmekteyiz. Ancak askerlerimize duyduğumuz minneti ifade etmenin en güzel yolu Avrupa'da ve tüm dünyada kalıcı barış tesis etmek için güçlerimizi bir kez daha birleştirmek değil midir? Tüm bu düşüncelerle sizleri, burada yatan vatandaşlarımızı ve uyruğu ne olursa olsun 1915 yılında bulunduğumuz yarımadada savaşan herkesi anmaya davet ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından anıta savaşa katılan ülkelerin çelenkleri bırakıldı. Program saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunması, Fransız mezarlarına karanfil bırakılması ile sona erdi.
İKİNCİ ANMA TÖRENİ İNGİLİZ HELLES ANITI'NDA  
Daha sonra İngiliz Helles Anıtı'ndaki törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris bir konuşma yaptı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, İncil'den de bölümler okundu. Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından ülkelerin milli marşları okunmasının ardından tören sona erdi.
Törenlere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Birleşik Krallık Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Min Dva Matt Keogh, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armıtage, Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Hindistan Büyükelçisi Dr. Vırander Paul, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki  ve çok sayıda yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.
Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-24 16:04:45

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