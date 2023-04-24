Çanakkale'de 81 kaçak göçmen yakalandı, 39 kaçak göçmen kurtarıldı



İpek YAVAŞ- Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde balıkçı teknesinde 81 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalanırken, Ayvacık ilçesi açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 04.42 sıralarında Ezine ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-913' ve 'TCSG-16' tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan balıkçı teknesinde 81 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler ve organizatör şüphelileri karaya çıkartıldı.

Aynı gün saat 05.10 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirtilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.

Kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale İpek YAVAŞErol GÜNGÖRDÜ

2023-04-24 20:00:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.