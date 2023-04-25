Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda 'şafak ayini' ile anıldı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda 'şafak ayini' ile anıldı (2)

DHA

Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda 'şafak ayini' ile anıldı (2)


57'NCİ ALAY SANCAĞI DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'incı yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 57'nci Alay Sancağı temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'ndaki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzmanı Erol Taş, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Tören, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kurmay Yarbay Fatih Karabulut, "Bugün tarihimizin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi'nin ışığı altında Mustafa Kemal Atatürk, 57'nci Alay'ın Kahraman Mehmetçiklerini ve aziz şehitlerimizi anmak, onların ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere manevi huzurlarında bulunuyoruz. Çanakkale Savaşı, kurtuluşa giden yolumuzu açan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran, kanla yazılmış bir kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915 günü tarihin o güne kadar gördüğü en büyük armadası ile boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, bu defa şanslarını karadan denemeye karar verecekti. Ancak kader karşılarına Yarbay Mustafa Kemal'i ve onun emrinde vatan ve millet sevgisiyle dolu Mehmetçiği çıkaracaktı. Tam 8,5 ay boyunca göğüs göğse devam eden muharebeler sonucunda Mehmetçik, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, tarih sayfalarına altın harflerle yazdıracak ve büyük bir zafer kazanacaktı. Bu zaferin kazanılmasında büyük askeri deha Yarbay Mustafa Kemal ve Şanlı 57'nci Alay'ın canını feda eden kahraman Mehmetçiklerinin çok büyük bir payı vardı" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından 57'nci Alay Sancağı Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi tarafından Ege Üniversitesi öğrencisine teslim edildi.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-04-25 10:21:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, muharebelerin 108'inci yılında Conkbayırı'nda anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, muharebelerin ...
ANZAKLAR, GELİBOLU YARIMADASI´NDA `ŞAFAK AYİNİ´ İLE ANILDI
YEREL HABERLER ANZAKLAR, GELİBOLU YARIMADASI´NDA `ŞAFAK AYİNİ´ İLE ...
Anzaklar, Gelibolu Yarımadası´nda `Şafak Ayini´ ile anıldı
YEREL HABERLER Anzaklar, Gelibolu Yarımadası´nda `Şafak Ayini´ ile ...
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı
YEREL HABERLER Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı
Çanakkale'de 81 kaçak göçmen yakalandı, 39 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 81 kaçak göçmen yakalandı, 39 kaçak ...
Çanakkale açıklarında 137 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 137 düzensiz göçmen karaya ...
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde ...
İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara ...
Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Fransız Mezarlığı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın ...
Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde şehitler anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde ...
Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi
YEREL HABERLER Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Kara Savaşları'nın ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.