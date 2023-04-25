Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda 'şafak ayini' ile anıldı (2)



57'NCİ ALAY SANCAĞI DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'incı yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 57'nci Alay Sancağı temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'ndaki törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzmanı Erol Taş, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Tören, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kurmay Yarbay Fatih Karabulut, "Bugün tarihimizin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi'nin ışığı altında Mustafa Kemal Atatürk, 57'nci Alay'ın Kahraman Mehmetçiklerini ve aziz şehitlerimizi anmak, onların ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere manevi huzurlarında bulunuyoruz. Çanakkale Savaşı, kurtuluşa giden yolumuzu açan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran, kanla yazılmış bir kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915 günü tarihin o güne kadar gördüğü en büyük armadası ile boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, bu defa şanslarını karadan denemeye karar verecekti. Ancak kader karşılarına Yarbay Mustafa Kemal'i ve onun emrinde vatan ve millet sevgisiyle dolu Mehmetçiği çıkaracaktı. Tam 8,5 ay boyunca göğüs göğse devam eden muharebeler sonucunda Mehmetçik, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, tarih sayfalarına altın harflerle yazdıracak ve büyük bir zafer kazanacaktı. Bu zaferin kazanılmasında büyük askeri deha Yarbay Mustafa Kemal ve Şanlı 57'nci Alay'ın canını feda eden kahraman Mehmetçiklerinin çok büyük bir payı vardı" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 57'nci Alay Sancağı Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi tarafından Ege Üniversitesi öğrencisine teslim edildi.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-25 10:21:47



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