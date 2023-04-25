Anzaklar, Gelibolu Yarımadası´nda `Şafak Ayini´ ile anıldı (3)



LONE PINE ANITI'NDA ANMA TÖRENİ

Anzak Çıkarması'nın 108'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Conkbayırı Atatürk Anıtı´ndaki törenin ardından Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda devam etti. Törene Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Avustralya Savunma Kuvvetleri´nde görevli Korgeneral Greg Bilton konuşmacı olarak katıldı. Törende Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri ile Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar da katılımcı olarak yer aldı. Büyükelçi Miles Armitage, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı. Daha sonra savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Lone Pine Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Türkiye adına çelengi Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, koydu. Tören, ülkelerin milli marşlarının okunmasının ardından sona erdi.

Hande NAYMAN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Hande NAYMAN

2023-04-25 11:14:37



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