Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda 'Şafak Ayini' ile anıldı (4) 



YENİ ZELANDA ANITI'NDA 'HAKA' DANSI

Anzak Çıkarması'nın 108'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda devam etti. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Min Dva Matt Keogh, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Yeni Zelanda Büyükelçi Zoe Coulson-Sinclair, Avustralya Kraliyeti temsilen Vali Governor Linda Dessau ve yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ile Yeni Zelanda milli marşları okundu. Yeni Zelanda Savunma Bakanı Little, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti adına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile yabancı ülke temsilcileri, anıta çelenk bıraktı. Savaşta hayatını kaybedenler için dua yapıldı, ardından Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliği'nce 'savaş dansı' olarak da bilinen 'haka' gösterisi sunuldu. Dans gösterisinin ardından tören sona erdi. (DHA)

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-25 14:19:07



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