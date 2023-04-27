Çanakkale'de Kaz Dağları çalıştayı düzenlendi (2)



'BU YIL İHA SAYISINI 8'E ÇIKARDIK'

Çanakkale'de, Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü´nce hazırlanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde desteklenen 'Türkiye'nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajları´nın Sürdürülebilir Yönetimi´nin Güçlendirilmesi Projesi' çalıştayına katılan Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, 2023 yangın sezonunu değerlendirdi. 2023 yangın sezonu öncesi tüm hazırlıkları yürüttüklerini söyleyen Ateş, "Hava araçları filomuzu tekrar faaliyete geçiriyoruz. Kendi hava araçlarımızı filomuza katıyoruz, önümüzdeki haftalarda açılacak. Helikopterlerimiz, uçaklarımız tanıtılacak. Bu tabii peyderpey yürüyecek bir süreç. Bunun yanında kiralık araçlarla, hava araçlarıyla, helikopter, uçaklarla hava gücümüzü kurduk. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Onun dışında da kara araçlarımızı, arazözlerimiz ve pikaplarımızla yeni filomuza 300 araç daha kattık, yangın bölgelerimize dağıtımını yaptık. Personel eksiğimiz olan yerlerde işçi alımlarımız tamamladık. Onlar da görevlerine başladılar" dedi.

'BU SEZON YAKLAŞIK 70'E YAKIN HAVA ARACIMIZ OLACAK'

Yangın sezonunu en az hasarla atlatmayı hedeflediklerini söyleyen Ateş, "İklim şartlarının, hava şartlarının lehimize olacağı, ormanlarımızın en az zarar göreceği bir sezon geçmesini temenni ediyoruz. Bu sezon yaklaşık 70'e yakın hava aracımız olacak. Bazıları kiralık olduğu için değişiyor. Yangına hassas bölgeler olan Hatay'dan Çanakkale ve İstanbul'a kadar kıyı şeridinde konuşlanıyorlar. İçeride de Kütahya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi yerlerde de yangına hassas olan orman kısımlarının bulunduğu yerlerde de hava araçlarımız konuşlanmış olacaklar. Bir kısmı mayıs ayında başlayacak, bir kısmı haziranda başlayacak. Hassasiyetlerine göre, riskli döneme göre bazısı da temmuz ayında göreve başlamış olacak. Ama diğer ekiplerimizden bir bölümü hazirandan itibaren diğer kısmı ise 15 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kara araçlarımız ve kara ekiplerimiz nöbet tutmaya başlayacaklar. Kulelerimiz 1 Mayıs'tan itibaren gözetleme yapacak" ifadelerini kullandı

'İHA SAYISINI 8'E ÇIKARDIK'

İHA'larla ormanların gözetlendiğini belirten Ateş, "Dünyada bir tek bizim uyguladığımız ve Amerika'da kısmen uygulanan bir çalışma. Biz şu anda ormanlarımızı bir de İHA dediğimiz insansız hava araçlarıyla gözetliyoruz. Bundan yaklaşık 6 yıl önce bir iki araçta deneme amaçlı başlamıştık. Bu yıl İHA sayısını 8'e çıkardık. Başarılı olduğunu gördük. Onunla tüm Türkiye'yi izliyoruz. Vatandaşlarımızın tüm bu önlemlere karşı tekrar dikkatli olmasını istiyoruz. Çıkan yangınların yüzde 98'i insan kaynaklı. Belki büyük bir bölümü kasıtlı değil ama ihmal kaynaklı yaşanıyor. Özellikle rüzgarlı ve kuru havalarda açıkta ateş yakılmamasını rica ediyoruz. Yurdumuzun süsü olan ormanları biz söndürmek için her türlü donanıma sahibiz ama 'Birlikte koruyabiliriz' diyoruz. Yeryüzünde en son yaşadığımız deprem felaketinde olduğu gibi afetler var ama bu servetleri, bu doğayı korumak için akılla ve bilimle hareket edersek, önceden tedbirlerimizi alabilirsek hep beraber başarırız. Ve en az hasarla atlatırız diye ümit ediyoruz" diye konuştu.Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-04-27 15:18:52



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