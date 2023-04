AK Parti'li Turan: Akkuyu'da nükleer enerjiye ilişkin çok kıymetli bir adım atıldı

ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Her gün uluslararası projenin kıymetli bir adımının takibini beraber yapmaya çalışıyoruz. Dün Akkuyu'da nükleer enerjiye ilişkin çok kıymetli bir adım atıldı. Nükleer enerji var mı, yok mu başka bir şey ancak bu tam bağımsız Türkiye için çok kıymetli bir adım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale´nin Biga ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılış törenine katıldı. Törene Vali İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk de katıldı.

'BİR TESİSLE TÜM TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10 ENERJİSİ ORADAN KARŞILANACAK'

Programda konuşan AK Parti´li Turan, her gün uluslararası projenin kıymetli bir adımının takibini yaptıklarını söyleyerek, "Dün Akkuyu'da nükleer enerjiye ilişkin çok kıymetli bir adım atıldı. Nükleer enerji var mı, yok mu başka bir şey ancak bu tam bağımsız Türkiye için çok kıymetli bir adım. Daha geçen hafta doğal gaz keşfi, bu hafta nükleer enerji. Bütünüyle doğal gazda, petrolde, dışarıya enerji olarak bağlı olan Türkiye'miz artık önemli adımlarla beraber, enerjide tam bağımsız olma yolunda adım atıyor. Bir tesisle tüm Türkiye'nin yüzde 10 enerjisi oradan karşılanacak. Dünyada 422 nükleer enerji santrali var. İnşaatı devam eden 57 santral var ama 'Türkiye yapmasın' deniliyor. 100 yıldan beri 'Yanlıştır bu, risk vardır' deniliyor. Dünyada 422 tane var, 57 inşaat var ama 'Türkiye'de olmaz.' Peki Avrupa Birliği'nin yüzde 25 enerjisi nükleerden karşılanıyor. Avrupa Birliği nükleeri yeşil enerji ilan etti. Avrupa'ya zararı yok, 400'den fazla tesise zararı yok. Türkiye adım attığında 'Aman ha yapma.' Türkiye artık bunları geride bıraktı. Doğal gazda da elektrikte de nükleerde de her alanda iddiasını ortaya koyacak tam bağımsız Türkiye için bir adım daha atacağız. Büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'mizi, Biga'mızı kalkındırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi´nin açılışı gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)

2023-04-28 20:11:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.