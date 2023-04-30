AK Parti'li Turan: Tarihe ve ecdada vefa, bizim imanımızın da gereği



ÇANAKKALE, (DHA)-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Tarihe ve ecdada vefa, bizim imanımızın da gereği. Eğer bir vefa göstermezsek, kimseden refah hakkımız olmaz" dedi.

Bülent Turan, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Turan'a, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas eşlik etti. Turan, ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi kampüsünde yapımına başlanan diyaliz merkezinin temel atma törenine katıldı. Burada hastane personelince karşılanan Turan, merkez hakkında bilgi aldı. Daha sonra dua edilip, diyaliz merkezinin temeli atıldı. Turan, ardından Ezine ilçesinde müzeye dönüştürülen, Çanakkale Savaşları'nda büyük yararlılıklar gösteren ve tedavisi sırasında şehit olan Ezineli Yahya Çavuş'un evinin açılışını yaptı.

'ÇOK KIYMETLİ BİR YAPILDI'

Yahya Çavuş'un hamile eşini evinde bırakarak cepheye gittiğini anlatan Bület Turan, "Seyit Onbaşı gibi Bigalı Mehmet Çavuş da çok özel kahramanlıkları olmuş bir isim. Bu güzel köyde olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Tarihe ve ecdada vefa, bizim imanımızın da gereği. Eğer bir vefa göstermezsek, kimseden refah hakkımız olmaz. Çok kıymetli bir iş yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te doğduğunu öğrenip, tarihi belgelerini ortaya çıkarınca; bütün imkanlarını zorlayarak Bayramiçli Akif'in evini bularak, ortada hiç kalmamış eseri sıfırdan aslına uygun müze yaptık. On binlerce kişi, Bayramiç'e ziyarete gidiyor. Hem tarihi dokusu hem turizme katkısı oluyor. Aynı çalışmayı burada da yaptık. Valimizle, kaymakamımızla, Ezine Belediye Başkanı'mızla, 'Bu köyün kendisini, tarihi havasını seviyoruz. Mirasçıları bulalım, burayı kamulaştıralım ve evi aslına uygun yapalım' dedik. Tüm ilgililerimiz omuz verdiler. Sponsorlarımızın da desteği ile evi tamamladık. Hem tarihe hem Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarına hem de köye karşı borcumuzdu; bu" dedi.(DHA) DHA-Politika Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)

2023-04-30 10:34:18



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