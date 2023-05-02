TCG Anadolu, Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TCG ANADOLU ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA VATANDAŞLARI SELAMLADI

Dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçen TCG Anadolu, Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 18.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Ardından Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen TCG Anadolu, kordonboyundaki vatandaşları selamladı. TCG Anadolu daha sonra 1915 Çanakkale Zaferi'ne ithafen saat 19.15'te Şehitler Abidesi'ni selamlayarak, Ege Denizi'ne doğru yol alacak. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-05-02 19:40:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.