Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı

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İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' Sahil Güvenlik botları tarafından lastik botlardaki 50 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2023-05-03 10:43:56



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