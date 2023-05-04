Tünelde otomobilin çekiciye çarptığı ölümlü kaza kamerada

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Cemhan ŞENİpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Troya Tüneli'nde otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 1 Mayıs gecesi Troya Tüneli'nde meydana geldi. Tugay Işıldak'ın kullandığı 17 ACU 163 plakalı otomobil, Lütfi Erken yönetimindeki 22 ACF 126 plakalı çekiciye çarptı. Işıdak'ın eşi Esra Işıldak hayatını kaybetti, sürücü Erken yaralandı. Erken, sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Cemhan ŞEN İpek YAVAŞ

2023-05-04 15:09:17



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