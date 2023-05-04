Çanakkale'de dolu ve sağanak

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, sağanak ve dolu etkili oldu.

Yenice ilçesinde öğle saatlerinde, aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak ile dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçe pazarındaki esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)

2023-05-04 17:12:59



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