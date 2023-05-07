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AK Parti'li Turan: Bir de şimdi kaset dedikodusu çıkardılar

DHA

AK Parti'li Turan: Bir de şimdi kaset dedikodusu çıkardılar


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir de şimdi bir kaset dedikodusu çıkardılar. Ben Müslüman bir adam olarak, hukukçu bir adam olarak diyorum ki; hiç kimsenin özel hayatıyla işimiz yok. Yasal olmayan hiçbir delil bizim için muteber değildir. Gizli olan, aleni olmayan hiçbir konu bizim için kıymetli değildir. Kaseti var mı, yok mu bizim işimiz değil. Onlar kasetle geldi, kasetle gidebilir. Bizim derdimiz o değil" dedi. 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de partisinin seçim ofisinin açılışına katıldı. Turan´a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve çok sayıda partili eşlik etti. Turan, açılıştan önce açıklamalarda bulundu.
'VAN'DA ZAFER İŞARETİ, YOZGAT'TA BOZKURT İŞARETİ YAPTILAR'
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Van´da gerçekleştirdiği mitingle ilgili açıklamalarda bulunan Turan, "CHP´nin 2 gün önce Van mitingi oldu. Çanakkale şehitler diyarından üzülerek söylüyorum ki; bir Türk genci olarak, bu ülkenin bir evladı olarak üzüldüm, mahcup oldum. Birçok insan mitingde `Selo´ya özgürlük´ diye bağırdı. Birçok insan `dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan´ dedi. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini temsil edecek olan, cumhurbaşkanı adayı olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açıp `haddinizi bilin´, durun diyemedi. Değerli arkadaşlar CHP´nin Van mitingi tam da bizim Cumhur İttifakı´mıza niçin `evet´ diyeceğimizin fotoğrafıdır. Van mitingi tam da Çanakkale'nin niçin Tayyip Erdoğan'a `evet´ diyeceğinin fotoğrafıdır. Üzülerek gördük, takip ettik. Van'da zafer işareti yapanlar Yozgat'ta, Kayseri'de bozkurt işareti yaptı. Ama bunların bu samimiyetine inanmadık, inanmayacağız. Meclis'te kadın vekil olmak zorunda diye kanun teklif edip, listelere kadın koymadıkları gibi aynı şekilde samimiyetsiz bir başka örneği Van'da zafer işareti, Yozgat'ta bozkurt işareti yaptılar. Millet bunların bu samimiyetsizliğini görüyor" dedi.
'SEN FETÖ'YE, PKK'YA ÇALIŞAN BİR ADAMSIN'
Turan, "Bir de şimdi bir kaset dedikodusu çıkardılar. Ben Müslüman bir adam olarak, hukukçu bir adam olarak diyorum ki; hiç kimsenin özel hayatıyla işimiz yok. Yasal olmayan hiçbir delil bizim için muteber değildir. Gizli olan, aleni olmayan hiçbir konu bizim için kıymetli değildir. Kaseti var mı, yok mu bizim işimiz değil. Onlar kasetle geldi, kasetle gidebilir. Bizim derdimiz o değil. Ancak bir hakikat var ki; Kılıçdaroğlu, `17 Aralık'ta Erdoğan'a da sahte kasetlerle iş yaptılar´ dedi. Utandım dinlerken. Be utanmaz adam 17 Aralık'ta kurum toplantısında her gün saatlerce Erdoğan'ın FETÖ kaynaklı uydurma kasetlerini izletmedin mi? Etme bulma dünyası. Bugün başına geleceklerden korkuyorsun. Yine biz sahip çıkarız sana, biz yanlışa izin vermeyiz, biz yasal olmayana imkan vermeyiz. O yüzden diyorum ki; sen FETÖ'ye çalışan bir adamsın, sen PKK'ya çalışan bir adamsın. Van'da `hayır´ diyebildin mi? FETÖ'nün iddialarına `hayır´ diyebildin mi? O yüzden bizim buna ihtiyacımız yok ama CHP'nin milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü seçmenlerinin bu arınmaya ihtiyacı var. FETÖ'ye göz kırpan, PKK'ya göz kırpan, SİHA'dan, İHA'dan rahatsız olan her türlü söylemimizi Avrupa'ya şikayet eden anlayışa `dur´ demesi lazım. Bizim kaset merakımız yok. Ama bizim şu merakımız var. Amerika'da koca bir partinin genel başkanı 8 saat nereye gitti? Bilme hakkımız var? Bizim kaset merakımız yok ama bizim Amerika'da 8 saat kiminle görüştüğünü bilme hakkımız var. O yüzden derdimiz ahlaki olmayan yollarla elde edilen, derdimiz siyasi, hukuki olmayan yollarla elde edilen bir kaset falan değil. Ama bu milletin soruları var. Neden FETÖ'ye `hayır´ diyemiyorsun? Neden HDP'nin her yanlışına `evet´ diyorsun? Neden HDP `Apo'nun heykeli diyor, Öcalan'a özgürlük diyor, Ağzını açıp `sen nasıl partisin´ diyemiyorsun?" diye konuştu.
CHP´NİN SEÇİM STANDINI DA ZİYARET ETTİ
Konuşmanın ardından Turan ve beraberindekiler kurdele keserek seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra kordonboyunda seçim çalışması yapan AK Parti Gençlik Kollarını ziyarete giden Turan, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlere seçim çalışmalarında başarılar dileyen Turan, CHP´nin seçim standını da ziyaret ederek başarılar diledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-05-07 00:20:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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