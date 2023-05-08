Davutoğlu: Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı, 6 farklı partinin genel başkanları olarak 1.5 yıldır toplanıyoruz. Çok önemli dokümanlar ortaya koyduk. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken işaret fişeği niteliğinde metinlere imza attık. Biz birleştirmeye çalışıyoruz. Kardeşliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programa katılmak için Çanakkale´ye geldi. Davutoğlu ilk olarak Çan´da İsmet İnönü Sosyal Tesisleri´nde, muhtarlar, Millet İttifakı milletvekili adayları, STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada Davutoğlu´na, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda partili eşlik etti.

`BİZ BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ´

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, 14 Mayıs´a siyasetin Hıdırellez´ine yürüdüklerini belirterek, "14 Mayıs´a giderken sadece partiler, ittifaklar, cumhurbaşkanı adayları yarışmıyor, iki zihniyet yarışıyor. Millet İttifakı, 6 farklı partinin genel başkanları olarak 1.5 yıldır toplanıyoruz. Çok önemli dokümanlar ortaya koyduk. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken işaret fişeği niteliğinde metinlere imza attık. Biz birleştirmeye çalışıyoruz. Kardeşliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz. Onlar da bilinçli bir şekilde düşmanlaştırmaya, ayrıştırmaya, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar. Bilinçli bir propaganda stratejisi ile karşı karşıyayız. Farkında olalım." diye konuştu.

`14 MAYIS GECESİ KİMSE KAYBETMEYECEK´

"Yasaklar gidecek, özgürlükler gelecek" diyen Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez´i gibi özgür bir bahar havasını hep beraber teneffüs edeceğiz. Hani 'Yine baharlar gelecek' diyor ya 13'üncü Cumhurbaşkanımız diyeyim; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, evet yine baharlar gelecek. Ve bunu hep birlikte getireceğiz. Omuz omuza getireceğiz. Kutuplaşma bitecek, kucaklaşma gelecek. Buradan Çanakkale´den dedeleri, yakınları vefat etmiş her bir milletimizin ferdine seslenerek hitap ediyorum, 14 Mayıs gecesi kimse kaybetmeyecek. AK Parti´ye MHP´ye oy verenler de kaybetmeyecek. Ama 14 Mayıs gecesi bu milletin, bu fakir milletin omzunda saltanat sürenler, lüks ve şatafat içinde yaşayanlar, yolsuzluk yapanlar, onlar kaybedecek."

Davutoğlu, Çan Millet İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Ardından Çan Kapalı Pazar Yeri'ne giden Davutoğlu, burada esnafla konuşarak, pazar alışverişi yaptı. Daha sonra Yenice ilçesine giden Davutoğlu, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki programın ardından Biga´ya geçen Davutoğlu, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdikten sonra Çanakkale´den ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-05-08 22:13:34



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