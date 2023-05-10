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Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz

DHA

Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devlet memuru maaşı, işçi maaşı, asgari ücret, emekli, dul, yetim maaşı gibi maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda halka hitap etti. Miting programında Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekilleri, İYİ Parti ve CHP'li milletvekili adayları yer aldı. Konuşmasına AK Parti seçmenlerine seslenerek başlayan Akşener, "AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum. Sayın Erdoğan'ı çok seviyor olabilirsiniz, çok saygı duyuyorum. AK Parti'yi çok seviyor olabilirsiniz, saygı duyuyorum. Ama bu seçimde mutlaka İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü bu son seçim. Bu seçimden sonra Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Bu seçimde güçlendirilmiş, parlamenter sisteme geçme sözü veren ve hızlı bir şekilde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı getirecek, hırsızlığı engelleyecek, çalmayacak, çaldırmayacak olan 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy verin. Bir daha Sayın Erdoğan'ın seçilmesi mümkün değil. Bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Ben de Başbakan olacağım. Dolayısıyla 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e" ifadelerini kullandı.
'MAAŞLARI GERÇEK ENFLASYONA UYGUN HALE GETİRECEĞİZ'
Seçimi kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen atayacaklarını söyleyen Akşener, "11 bin köy okulunu yeniden açacağız. Ziraat mühendisi, öğretmen ve veteriner tayini yapacağız. Tarımda çalışan herkesin borçlarını yeniden yapılandıracağız. 1 yıl ödemesiz, 1 yıl sadece faiz ödemesi, 5 yıl da ana para olmak üzere yeniden yapılandıracağız. Girdileri ucuzlatacağız. En az yüzde 20, 30, 50 oranında mazota, elektriğe, yemeye, gübreye indirim yapacağız. Köylerde 50-55 yaş grubundan insanlar kaldı. Gençlerin köylere gidip üretim yapabilmesi için SGK veya BAĞKUR primlerini devlet olarak ödeyeceğiz. Ev kadınlarına, dar gelirli ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023'ün fiyatlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. TÜİK'in bu zamana kadar uydurduğu rakamlara geriye doğru bakacağız, yeniden hesaplayacağız. Devlet memuru maaşı, işçi maaşı, asgari ücret, emekli, dul, yetim maaşı gibi maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz. Kurban Bayramı var. Geçen sene kurbanı 5 bin liraya kestik, bu sene 15 bin lira. Biz seçimi alır almaz emekliler maaş zamanında hesaplarında 15 bin lira bulacak, güle güle harcayın. Ayrıca Çanakkale'yi ülkenin en çok turist alan, doğa turizmi konusunda 1 numaralı şehir haline getireceğiz. Bitmeyen yolları, barajları, sulama kanallarının tamamını 1 sene içerisinde yerine getireceğiz. Burada beraber olduğumuz için mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
'ONLARI SÜPÜRGENİN UCUYLA HAYIRLISIYLA SÜPÜRECEĞİZ'
Miting alanındaki vatandaşlardan süpürgeyi eline alan Akşener, "Bu süpürge ile süpüreceğiz biz onları. Hem de nasıl süpüreceğiz, görün bakın. Önce Samsun İl Başkan Yardımcısı çıktı dedi ki; 'Başı açık kadın perdesiz eve benzer.' Sonra, Rize Belediye Başkanı, hani meşhur bir açılım süreci vardı ya çözüm süreci, o zaman dedi ki 'Ne gerek var çözüm sürecine, alalım her bir Rizeli, Kürt kadınını 2'nci bir eş olarak, bu işi çözelim' dedi. Yani ne demek istiyorum. Pis şakalar bizim üzerimizden, kötü hakaretler bizim üzerimizden ama bilmedikleri bir şey var. O mutfakta karılar değil, arılar çalışıyor, biz çalışıyoruz biz. Özellikle kadınlara sesleniyorum; onları süpürgenin ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz" ifadesini kullandı. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-05-10 18:14:42

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