AK Parti'li Turan oyunu Çanakkale'de kullandı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1014 nolu sandıkta kullandı. Turan yaptığı açıklamada, "Hangi partiye oy verirlerse, versinler tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum. Sandık emanettir. Her seçmenimiz, her hemşehrimizin bu hakkını kullanmalarını öneriyorum. Oy kullanmayanın şikayet hakkı olmaz" dedi.

Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 436 bin 13 seçmen, kurulan 1591 sandıkta oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1014 nolu sandıkta oy kullandı.

'HALKIMIZ NE DERSE BAY GÖZ ÜSTÜNE'

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sandık emanettir. Hangi partiye oy verirlerse, versinler tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum. 'Oy kullanmayanın şikayet hakkı olmaz' diye öngörüyorum. Göreceksiniz, Türkiye kazanacak. Öyle bir kazanılacak ki, hiç kimse kaybetmeyecek. Yarından itibaren başta deprem bölgemiz Türkiye'mizin inşasına, büyütülmesine emek vermeye başlayacağız. Halkımız ne derse baş göz üstüne, yarından itibaren 85 milyonun kardeşliğini inşa etmek için tekrar bir mesaiye başlayacağız. Sonuçlar şimdiden Çanakkale'mize, Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-05-14 11:34:41



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