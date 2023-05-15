Çanakkale'de AK Parti 1 milletvekilini İYİ Parti'ye kaptırdı



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, resmi olmayan kesin sonuçlara göre; CHP 2, AK Parti 1, İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı.

436 bin 260 seçmenin bulunduğu Çanakkale'de, 1592 sandıkta 399 bin 828 kişi oy kullandı. Bu oylardan 392 bin 877´si geçerli sayıldı. Çanakkale'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre, en fazla oyu CHP aldı. 139 bin 388 ile oyların yüzde 35,28'ini alan CHP, 2 milletvekili çıkardı. AK Parti, 123 bin 622 oyla oyların yüzde 31,41'ini aldı AK Parti´nin 2 olan milletvekili sayısı, bu sonuçla 1'e düştü. 65 bin 467 oyla oyların yüzde 16,57'sini alan İYİ Parti de 1 milletvekili çıkardı. İYİ Parti kentte ilk kez milletvekili çıkarmış oldu. CHP´den İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, AK Parti´den Ayhan Gider, İYİ Parti'den Rıdvan Uz, Meclise gitmeye hak kazandı.

CHP MİLLETVEKİLİ İSMET GÜNEŞHAN

1962 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Siyasi hayatına 1988 yılında SHP'de başlayarak İl Gençlik Kolları Yönetimi'nde görev aldı. 9 Eylül 1992'de CHP'nin yeniden siyaset sahnesine girmesiyle iki dönem CHP Çanakkale İl Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı görevlerinde bulundu. 19992004 ve 2004 -2009 dönemlerinde Çanakkale Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği yaptı. 2008 yılında yapılan CHP Çanakkale Merkez İlçe Kongresi'nde Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi. Güneşhan, evli, bir çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR CEYLAN

1973 yılında Çanakkale'nin Yenice ilçesi Naipli köyünde doğdu. 2012 yılından itibaren, CHP Biga İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Sekreterliği ve iki dönem de İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem Çanakkale milletvekili seçildi. Orta derecede İngilizce bilen Ceylan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYHAN GİDER

1969 yılında Çanakkale Sinekçi köyünde doğdu. 1992 yılında Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü, 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ilçe müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandı. 2005 yılında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu. 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Çanakkale milletvekili olarak Meclise girdi. Ayhan Gider, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ RIDVAN UZ

1975 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğdu. 1999 yılında kendi adına kurduğu şirkette halen inşaat sigorta ve hizmet sektöründe faaliyetini sürdürmektedir. Siyasi hayatında Milliyetçi Hareket Partisi'nde 9 yıl il başkanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olup, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı yaptı. İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce bilen Uz, evli ve 2 çocuk babasıdır. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-05-15 17:50:28



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