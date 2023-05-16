Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´nin Eceabat ilçesindeki Lone Pine Anıtı´nın yakınlarında bulunan Çanakkale Savaşı´ndan kalma patlamamış top mermisi, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı´nın yakınlarında, Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu mevkisinde, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri patlamamış top mermisi tespit etti. Ekipler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı´na bildirdi. Bugün saat 10.30 sıralarında bölgeye giden Tarihi Alan Başkanlığı, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemede, top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için imhasına karar verildi. Alınan güvenlik öneminin ardından 6 inçlik bir donanma topuna ait olduğu tahmin edilen top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından fünye ile imha edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-05-16 17:32:08
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