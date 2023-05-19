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Depremzedelere yönelik paylaşımı nedeniyle CHP'li Kadın Kolları Başkanı görevden alındı

DHA

Depremzedelere yönelik paylaşımı nedeniyle CHP'li Kadın Kolları Başkanı görevden alındı


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol, partisinin Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrası depremzedelere yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle görevden alındığını açıkladı.
CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrası sosyal medya hesabından depremzedelere yönelik paylaşımı tepki çekti. Olayın ardından bir araya gelen CHP Kadın Kolları İl Yönetimi, Cansu Doğan´ın görevden alınmasına karar verdi. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Güler Koçer ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol´un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol, partisinin böyle bir görüşü olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Partimiz adına yapılmış böyle bir konuşmayı hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Bugünkü yönetim kurulu toplantımızda kendisini görevden aldık ve disiplin kuruluna da yaptığı açıklamalar dolayısıyla yönlendirmesini yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi, seçim kampanyası ve kuruluşundan itibaren aslında, sadece yapıcı, kucaklayıcı ve insanları birleştirici bir dil kullanmıştır. Bu dil, ülkenin yapıştırıcı harcı olduğumuzun bir göstergesidir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla ilgili de kime oy verirlerse versinler, onlar bizim vatandaşlarımızdır. Genel başkanımız da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Acılarını içimizde paylaşıyoruz. Sonuna kadar da acılarını paylaşmaya devam edeceğiz. Haklarında yapılan hiçbir olumsuz söyleme asla ve asla katılmıyoruz. Bize oy versin veya vermesin, tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmayacağız. Bize 20 yıldır yapılan o ayrıştırmayı hiçbir şekilde yapmayacağız. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Biz 20 senedir bu iktidarın bizi nasıl ayrıştırdığını çok iyi bilenleriz. Hiç kimseyi ikinci sınıf vatandaş yerine koymayacağız. Koyulmaması için de Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden geleni yapacağız. Kadın kolları olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle durduğumuzu tüm çalışmalarımızı kucaklayıcı, birleştirici ve tüm vatandaşlarımıza sarılarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-05-19 16:16:54

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