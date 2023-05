Üniversiteden mezun olan kızı için at üstünde 5 gün yolculuk yaptı

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuyan kızı Zeynep Kerse'ye (22) verdiği sözü tutan, Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı `endurance binicisi´ olan Selman Kerse (51), İstanbul'un Silivri ilçesinden atıyla yola çıkarak 300 kilometreden fazla yolu 5 günde gidip, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu. Yolculuğun kendisini çok zorladığını söyleyen Kerse, "Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi" dedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Selman Kerse'nin kızı Zeynep Kerse, 2019 yılında ÇOMÜ Sağlık Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Kızıyla üniversiteye kayıt için gelen Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı `endurance binicisi´ olan baba Kerse, burada kızı Zeynep'e, 'Babamın bir atı olsa da gelse' sözü türkülerde kalmasın. Okulunu bitirince yanına atımla geleceğim' diyerek söz verdi. Zeynep Kerse, mezun oldu. Bunun üzerine baba Kerse 17 Mayıs'ta İstanbul'un Silivri ilçesinden safkan Arap atı olan 'Kaan Berk' ile yola çıktı. 5 gün boyunca 300 kilometreden fazla yolu atıyla giden Kerse, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu. Kampüste buluşan baba-kız, duygu dolu anlar yaşadı.

`HER ŞEY KIZIM İÇİN´

Kızına verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kerse, "Kızıma okulu bitirince atla geleceğimin sözünü vermiştim. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar 2-3 defa yağmurda ıslandım. Ancak çok sıcak insanlarla karşılaştım. Bana evlerini açtılar, atımı ahırlarına koydum. Kalmak için yanıma çadır aldım ama sağanak buna izin vermedi, çok ıslandım. 300 kilometreden fazla yol gittim. Bu zorlu yollara rağmen buraya ulaştım. Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GURURLUYUM, BU DUYGUNUN TARİFİ YOK'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Kerse ise "Bugün babam İstanbul Silivri'den ziyaretime geldi. Çok gururluyum, bu duygunun tarifi yok. İyi ki benim babam. Üniversiteyi kazandıktan sonra kampüste fotoğraf çekildiğimiz sırada babam, 'Mezun olduğun sene atımla geleceğim' dedi ve geldi. Çok şanslı bir insanım. Bu çok büyük bir fedakarlık. Buraya bir sürü riski göze alarak geldi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

