AK Parti'li Turan: HDP ile kayyum tartışması yapanlar, Zafer Partisi ile kayyuma farklı bakmaya başladılar



Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Oy alma gerekçesiyle tüm değerlerini ayaklar altına alıp yeni bir söylemde bulunmanın bu millete büyük bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Altılı masa bir ganimet masası olduğunu ortaya çıkardı. Dün HDP ile kayyum tartışması yapanlar, bugün Zafer Partisi ile kayyuma farklı bakmaya başladılar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki'de partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Turan'a burada Lapseki Belediye Başkan Eyüp Yılmaz ile AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin eşlik etti. Bülent Turan, burada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra herkesin gözü önünde siyasal bir tiyatronun hayata geçtiğini söyleyen Turan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti olmadığı, 'rüzgar gülü' olduğu ortaya çıkmış oldu. Dün HDP ile kayyum tartışması yapanlar, bugün Zafer Partisi ile kayyuma farklı bakmaya başladılar. Dün zafer işareti yapanlar, bugün bozkurt işareti yapmaya başladılar. 14 Mayıs'taki beklenen hedef oyun olmaması, 'milliyetçi' diye ifade edilen oyların daha fazla olması Kılıçdaroğlu'nu bir an düşünmeden tam tersi dönüp yeni bir politika, söylem üzerine sevk etti. İnsan bir değerlendirme yapar, toplantı yapar, taraflarla görüşür, bir söylem geliştirir. Oy alma gerekçesiyle tüm değerlerini ayaklar altına alıp yeni bir söylemde bulunmanın bu millete büyük bir haksızlık olduğu kanaatindeyim" dedi.

'DİĞER MASA ORTAKLARI NEREDE?'

"Altılı masa bir ganimet masası olduğunu ortaya çıkardı" diyen Turan, "'Sen Cumhurbaşkanı Yardımcısısın', 'Sen İçişleri Bakanısın' tarzı bir ulufe dağıtmanın adı haline geldi. Altılı masada 7 cumhurbaşkanı yardımcısı belliydi, bugün de yeni ittifak ortaklarıyla beraber içişleri bakanını belirlemiş oldular. Bu genişlemenin hiçbir ilkesi yok. Halk bunların gerçek yüzünü gördükçe oy, destek vermeyecek. Hesap uzmanı sınıfta kaldı. Nasıl ki yüzde 3 oy oranı olmayan 5 partiye toplam 40 vekil verildi, şimdi de yüzde 2 oy oranı olmayan yeni ortağına, yeni görevler vererek, diğer ortaklarını masadan kaldırma sürecini başlattı. Çünkü Zafer Partisi, CHP ortaklığına normal şartlarda ittifak hukuku gereği bütün partilerin imza atması gerekirken, sadece Kemal Bey ve Zafer Partisi Genel Başkanı imza attı. Diğer masa ortakları nerede? Bu ittifaktan ilkesizlik, çıktı. Bu ittifaktan beraberlik, demokrasi değil, bir ganimet, makam paylaşımı çıktı, halkımız da görmüş oldu" dedi.

'NEDEN 14 MAYIS'TAN ÖNCE MONTAJ DEMEDİNİZ?'

"Bir diğer mesele; montaj iddiasıyla Kılıçdaroğlu'nun çok üst perdeden, sokak ağzıyla Sayın Erdoğan'a cevap vermesi" diyen Turan, "Siyasi polemik, tartışma olur ama bağırarak, hakarete varan ifadelerle cevap vermenin siyaset ahlakına uygun olmadığı kanaatindeyim. O kasetler güya montajmış. Eğer montajsa dün de montajdı. Neden 14 Mayıs'tan önce montaj demediniz? Mesele şu; 14 Mayıs'ta o videoların kendilerinin işine geldiğini düşünüyorlardı. HDP seçmenine; 'Bak PKK'nın kurmayları, liderleri bize destek oldular' diyeceklerdi. Ama 14 Mayıs akşamı tabloyu görünce akıllarına 'Montajmış, bunlar yanlışmış' deme ihtiyacı geldi. Bugün söylemeleri anlattığım siyasi dönekliğin bir karşılığıdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Orhan AKTUĞ

2023-05-24 17:50:29



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