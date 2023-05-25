Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kargo gemisi, römorkör eşliğinde demirleme sahasına çekildi.

Mısır'dan Romanya´ya giden 128 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Maximus 1' isimli kargo gemisi, saat 05.00 sıralarında Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demirleme Sahası'na götürülüp, demirletildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-05-25 10:28:28



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