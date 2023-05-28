Ata Demirer, Bozcaada'da oy kullandı

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Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)KOMEDYEN Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama için Çanakkale'de de oy verme işlemleri, saat 08.00'de başladı. Bozcaada ilçesinde 2 bin 691 seçmen için 8 sandık kuruldu. Komedyen Ata Demirer de Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda 1004 numaralı sandıkta oy kullandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2023-05-28 11:26:57



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