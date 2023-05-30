Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen kurtarıldı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 48 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2023-05-30 10:23:58



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