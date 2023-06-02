Çanakkale'de 31 kaçak göçmen kurtarıldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler için yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine iki botla bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi tarafından, bottaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2023-06-02 10:07:04
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