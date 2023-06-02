Türkan'ı öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, tavuk çiftliğinde Türkan Demir'i (27) öldüren Hakkı Elalmış'a (30) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Olay, Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde meydana geldi. Türkan Demir ve eşi Abdullah Demir (34), 3 çocuklarıyla 3 yıl önce Mardin'den çalışmak için köye geldi. Akrabaları, evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış da Mardin'den aynı köye gelip, başka tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Demir çiftinin çalıştığı çiftliğe, geçen yıl 27 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında gelen Elalmış, Türkan Demir ile dedikodularını yaptığı iddiasıyla tartıştı. Elalmış, kürekle vurduğu Demir'i tavukhaneye sokup, sapıyla burada da vurmaya devam etti ardından bıçakladı. Türkan Demir'i gören çocukları, yan taraftaki tavukhanedeki babaları Abdullah Demir'e haber verdi. İhbar üzerine söz konusu çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftlikteki güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin Elalmış olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Elalmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'KÜMESTE KAMERA OLDUĞUNU BİLİYORDUM'

Sanık Hakkı Elalmış, duruşmada, "Benim ruhsatlı av tüfeğim ve silahım bulunmaktadır. Türkan Demir'i öldürme niyetim olsaydı tabanca ya da tüfeğimi alırdım. Kümeste kamera olduğunu biliyordum. Öldürmeyi düşünmüyordum. Öldürmeyi düşünsem bunu kameraların olmadığı bir yerde yapardım. Olay sırasında çocukları beni gördü, engellemeye çalıştılar. Beni gördükleri halde hastaneye Abdullah Demir'in yanına gittim. Bu nedenle karakolda, savcılıkta sağlıklı ifade veremedim. Türkan Demir bana ve eşime küfür edince kendimi kaybettim" dedi.

'SOMUT DELİLLER BULUNUYOR'

Geçen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık Elalmış'a 'kadına karşı, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu cezasında hiçbir indirim de yapmadı. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, geçen 25 Mayıs'ta kararını verip, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı hukuka uygun bulup, temyiz yolu açık olmak üzere onadı. Mahkeme, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığının gösteren somut delillerin bulunması, suçun niteliği ve yasada öngörülen ceza miktarını da göz önüne alıp, sanık Elalmış'ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Ceza Dairesi kararında, sanık Elalmış'ın Demir'in sopa, kürek ve bıçakla vücudunun birçok yerine vurarak, kafatası ve yüz kemiklerin kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ harabiyetinden gelişen iç kanama sonucu ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Sanık Elalmış'ın Demir'i canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak yeterli kesin delilin bulunmadığına da kararda yer verildi. Bu nedenle 'eziyet çektirerek öldürme' suçundan hüküm kurulmasının yasaya aykırı olsa da bunun yeniden yargılamayı ve suçun kadına karşı işlenmiş olması nedeniyle cezayı etkilemediğine de kararda dikkat çekildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-06-02 11:40:29



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