Motosiklet kazasında kaskı fırlayan üniversiteli öldü, arkadaşı ağır yaralandı



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, devrilen motosikletin, kaza sırasında kaskı fırladığı belirlenen sürücüsü üniversite öğrencisi Gudrat Serdarov (23) hayatını kaybetti, arkasındaki kendisi gibi Türkmen uyruklu olan arkadaşı Babageldi Rahmanov ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi´nde (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Türkmenistan uyruklu Gudrat Serdarov´un kontrolünü yitirdiği 17 MA 0674 plaka motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdarov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Arkasında bulunan ve durumu ağır olan aynı ülke vatandaşı arkadaşı Babageldi Rahmanov'un ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. Rahmanov, kaldırıldığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan incelemenin ardından Serdarov'un cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi. Serdarov'un kaskının kaza sırasında başından fırladığı, arkasındaki arkadaşı Rahmanov'un ise kasksız olduğu öğrenildi.

FAKÜLTEDEN TAZİYE MESAJI

Serdarov'un öğrenim gördüğü fakülteden yayımlanan taziye mesajında, "ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde okumakta olan öğrencimiz Gudrat Serdarov geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-06-02 17:09:51



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