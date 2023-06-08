Şehit Uzman Çavuş Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı



Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde teröristlerle çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan (33) memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan, gözyaşları içinde, "Oğlum, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' demişti. Ağlamayacağım" dedi.

Siirt'in Pervari ilçesinde, dün, 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında teröristlerle çatışmaya giren Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi, önce askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na, buradan da helikopterle memleketi Yenice'ye getirildi. Şehit uzman çavuşun burada cenaze aracına alınan naaşı, Çakıroba köyündeki babaevine getirildi. Şehidin cenazesi babaevinin önüne geldiğinde yakınları gözyaşı döktü. Burada helallik alınmasından sonra Şehit Uzman Çavuş Ceylan için ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, askeri erkan ve daire müdürleri katıldı.

9 AYLIK OĞLU TABUTA DOKUNDU

Şehidin cenazesi camiye getirilirken annesi Gülten Ceylan'ın "Oğlum, 'Ben de şehit olsam iyi olur' demişti. 'Deme böyle oğlum' dediğimde, 'Keşke şehit olsam anne. Sen de ağlama arkamdan' diye karşılık vermişti. Ağlamayacağım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan, eşi Narin Ceylan, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 9 aylık oğlu Ayberk Ceylan ise olup bitenden habersiz, annesinin kucağında babasını tabutuna dokundu. Şehidin cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çakıroba köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-06-08 16:24:19



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